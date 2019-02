Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Non sono al massimo della condizione, preparazione in vista dei Mondiali”

Domani scatterà il fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti: in Finlandia le gare sembrano cucite su misura per Federico Pellegrino, dato che sono in programma una sprint in tecnica libera ed una team sprint in tecnica classica, gare che si disputeranno nello stesso format ai Mondiali. Ecco le dichiarazioni della vigilia dell’azzurro al sito federale.

Il valdostano ha dichiarato: “Arrivo secondo programma a questa gara, dove prevedo di non essere al massimo della condizione perché ho fatto un lungo periodo di carico culminato con la disputa dei campionati italiani, da questo weekend dovrei cominciare a scaricare un po’ del lavoro che ho fatto e andare via via meglio, nelle prossime gare a Cogne e poi ai Mondiali“.

Pellegrino però non mollerà facilmente: “Sicuramente non sarò al massimo fisicamente, quindi dovrò lavorare di astuzia e intelligenza e lavorare con il cervello per poter battere gli avversari che saranno in forma e ci terranno a far bene. Lahti è una pista che mi piace molto, qui ho il bellissimo ricordo del titolo mondiale e come sempre cercherò di tirare fuori il massimo per poi cominciare la lunga volata verso i Mondiali“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo