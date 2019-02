Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2019: un weeekend di sprint con Federico Pellegrino in cerca di gloria

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 fa tappa a Lahti in questo weekend: si disputeranno prima due sprint individuali il sabato e poi due sprint a squadre la domenica.

L’Italia riporta in scena Federico Pellegrino, a caccia di un nuovo successo nella sua tecnica libera. Il fondista di Nus è l’ultimo non scandinavo ad aver vinto una prova di Coppa del Mondo sprint, e per ironia della sorte l’ha fatto proprio in Scandinavia, anzi in Norvegia, a Lillehammer, lo scorso 30 novembre, di fronte al pubblico del suo rivale Johannes Klaebo. Sia il portacolori norvegese che quello italiano sono a caccia della tredicesima vittoria in questo format, nel qual caso verrebbe eguagliato il numero di successi di Ola Vigen Hattestad, che è a quota 13 (meglio ha fatto solo Emil Jönsson con 16). Oltre a Pellegrino, per l’Italia ci saranno Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Maicol Rastelli, e vi è la possibilità di schierare anche le staffette di domenica.

Questa stessa chance non ce l’ha il comparto femminile, perché è una sola l’atleta azzurra in gara, ossia Greta Laurent. In questa fattispecie sarà ancora la Svezia a cercare di mettere un punto esclamativo sull’intera vicenda con Maja Dahlqvist e Stina Nilsson. Il novero delle avversarie è sempre quello usuale: Maiken Caspersen Falla (Norvegia), Natalia Nepryaeva e Yulia Belorukova (Russia), Sophie Caldwell più di Sadie Bjornsen e Jessica Diggins per gli Stati Uniti. Per quel che concerne la staffetta, invece, sembra quasi un affare già fatto per la Svezia.

federico.rossini@oasport.it

Foto: Valerio Origo