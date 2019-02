VIDEO Discesa Mondiali sci alpino Are 2019: andiamo a rivivere l’ultima gara della carriera di Aksel Lund Svindal!

Si chiude con una strepitosa doppietta norvegese la discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Kjetil Jansrud sfrutta il pettorale di partenza basso e aspetta che gli avversari se la debbano vedere con una fitta nevicata. Il campione norvegese beffa per appena due centesimi il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal, che chiude la carriera proprio oggi con una medaglia d’argento che va a sottolineare una carriera incredibile. Sul podio anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, mentre gli italiani non riescono a salire sul podio, con Dominik Paris che si ferma in sesta posizione. Tutte le attenzioni, ovviamente, erano per Aksel Lund Svindal. Andiamo a rivivere l’ultima gara del fuoriclasse norvegese e il saluto che il pubblico di Are gli ha riservato.

GLI HIGHLIGHTS DELLA DISCESA DI ARE 2019

LA DISCESA DI AKSEL LUND SVINDAL

L’APPLAUSO DEL PUBBLICO PER AKSEL LUND SVINDAL

IL SALUTO DI AKSEL LUND SVINDAL ALL’ULTIMA GARA DELLA CARRIERA

I Mondiali di Are sono la sua ultima gara: quanto ci mancherà il grande Aksel Lund Svindal 😢👋❄⏳#EurosportSCI | #Are2019 | https://t.co/yeuDfRYfGo | @Longines pic.twitter.com/z8zFIyEHff — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 9, 2019

