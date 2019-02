LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA: Francesco De Fabiani testa la forma verso i Mondiali

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli

Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria punta. Buone speranze sono riposte su Caterina Ganz, recentemente protagonista in più di un’occasione. Al maschile, invece, Francesco De Fabiani è chiamato a verificare il proprio stato di forma in vista di Seefeld, anche se molte indicazioni sono giunte già dalla sprint di ieri, con il superbo secondo posto alle spalle soltanto di Federico Pellegrino, con la differenza che l’uno è uno specialista delle gare corte, l’altro no. Con l’assenza di Johannes Klaebo, inoltre, Alexander Bolshunov cerca di riaprire la lotta per la Coppa del Mondo generale, nella quale il russo deve recuperare più di 150 punti nei confronti del fenomeno norvegese.

La 10 km femminile comincerà alle 9:45, mentre la 15 km maschile prenderà il via alle 12:30. Vi aspettiamo per allora: un buon divertimento a tutti con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Pier Colombo)

