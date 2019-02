Sci di fondo oggi, 10 e 15 km Cogne 2019: orari d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo

Dopo la spettacolare doppietta di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella sprint di ieri, il weekend di Coppa del Mondo di Cogne si conclude con l’accoppiata 10 km femminile-15 km maschile, entrambe a tecnica classica.

Per l’Italia ci sarà la possibilità di vedere in azione De Fabiani, apparso già in ottima forma nella gara di ieri e alla caccia di buone sensazioni in vista degli ormai prossimi Mondiali di Seefeld. Ci saranno però molti altri azzurri, vista l’occasione: Stefan Zelger, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Mikael Abram, Paolo Fanton, Gilberto Panisi, Daniele Serra, Lorenzo Romano, Martin Coradazzi e Paolo Ventura. Tra le donne, invece, oltre a Caterina Ganz, Elisa Brocard e Lucia Scardoni troviamo Sara Pellegrini, Anna Comarella, Cristina Pittin, Francesca Franchi. Saranno due gare, queste, da seguire con particolare interesse, viste le molte valenze delle stesse.

La 10 km femminile e la 15 km maschile di Cogne si disputeranno quest’oggi rispettivamente alle 9:45 e alle 12:30. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming da RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta degli eventi, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Ore 09:45 10 km a tecnica classica femminile

Ore 12:30 15 km a tecnica classica maschile

Foto: Valerio Origo