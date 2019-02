LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca l’impresa, occhio a Nadia Fanchini

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità.

Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta fuori tre mesi e mezzo, agguantando subito due secondi posti in superG e discesa. La condizione, giocoforza, non può essere ottimale, ma sappiamo come un talento del genere sia in grado di sbancare, soprattutto in una gara secca come un Mondiale. Di sicuro la 26enne insegue un altro oro che, dopo quello olimpico di PyeongChang 2018, la proietterebbe ancor di più tra le immortali dello sci azzurro. Nella prova di discesa di ieri, Sofia è sembrata studiare le linee ideali, pagando però dazio nei tratti di puro scorrimento.

Chi potrebbe far bene su questa pista è Nadia Fanchini. Non è stata una stagione positiva per la camuna, tuttavia nello sport come nella vita a volte può bastare qualche attimo per far scoccare la scintilla che cambia tutto. La 32enne dovrà attaccare e giocarsi il tutto per tutto, senza nulla da perdere. Lo stesso approccio che, ci auguriamo, verrà tenuto anche da Federica Brignone e Francesca Marsaglia. La prima, se riuscirà a non perdere troppo sui piani, potrebbe diventare la vera mina vagante della gara, mentre la seconda potrebbe stupire con un pettorale di partenza favorevole.

Favorite? Su tutte l’americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo e determinata a fare man bassa di ori in questa rassegna iridata. La statunitense non avrà però vita facile contro la campionessa in carica austriaca Nicole Schmidhofer. In lotta per le medaglie saranno certamente anche le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, Tina Weirather (Liechtenstein) e la norvegese Ragnhild Mowinckel, donna capace di esaltarsi nei grandi appuntamenti. Il superG femminile è stato tracciato da Roland Platzer, allenatore della Svizzera.

La gara prenderà il via alle 12.30. Non perdetevi neanche un istante del superG femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are con la nostra Diretta Live. Buon divertimento! (Foto: Fisi)

