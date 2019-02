Sci alpino, Mondiali 2019: le ambizioni azzurre per il superG femminile. Sofia Goggia punta alla medaglia

I Mondiali di sci alpino ad Are sono cominciati ufficialmente oggi con la prova della discesa femminile, ma è da domani che verranno assegnate le prime medaglie. Martedì sarà il giorno del superG femminile e l’Italia proverà subito a conquistare una medaglia in questa rassegna iridata.

La principale carta azzurra è senza dubbio Sofia Goggia. La bergamasca ha disputo un solo superG in stagione a Garmisch, dove ha chiuso al secondo posto alle spalle di Nicole Schmidhoer. Goggia ha dimostrato di stare molto bene e di essere subito competitiva per vincere la medaglia più importante, anche perchè sulla pista svedese l’azzurra ha vinto proprio lo scorso anno in supergigante nelle finali di Coppa del Mondo.

Al cancelletto di partenza ci sarà anche Federica Brignone, anche se la condizione fisica della valdostana è tutta da valutare, visti i problemi al ginocchio avuti dopo la caduta di Garmisch. Non dovrebbero esserci problemi e la speranza è quella che Brignone possa essere competitiva in una specialità nella quale ha raccolto un po’ poco in questa stagione, con il quarto posto a Garmisch come miglior risultato.

Una gara quella tedesca molto positiva per i colori azzurri, sicuramente la migliore della stagione dell’Italia con ben cinque atlete nelle prime undici. Oltre a Goggia e Brignone, infatti c’è stato il nono posto di Marta Bassino, il decimo di Francesca Marsaglia e l’undicesimo di Nadia Fanchini. Saranno queste tre a giocarsi i due posti disponibili per domani e con ogni probabilità saranno Marsaglia e Fanchini a gareggiare. Entrambe puntano ad un piazzamento tra le top ten, sognando magari un exploit.

Foto: Cristiano Barni/ Shutterstock.com