VIDEO Sofia Goggia magica, argento in superG ai Mondiali: la pazzesca gara dell’azzurra ad Are, beffata da Shiffrin

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’argento nel superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha subito giganteggiato in apertura della rassegna iridata che è incominciata oggi ad Are (Svezia). La bergamasca ha confezionato una gara di assoluto spessore e si è arresa per soli due centesimi alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, l’azzurra si è messa al collo una nuova medaglia mondiale dopo il bronzo di due anni fa in gigante e si conferma come una delle più grandi di questo momento. Di seguito il VIDEO della gara di Sofia Goggia, argento nel superG dei Mondiali 2019 di sci alpino.

Foto: Lapresse