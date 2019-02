VIDEO Lindsey Vonn, brutta caduta nel superG dei Mondiali. Che spavento per il fenomeno ad Are

Lindsey Vonn è caduta durante il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense è purtroppo volata a terra nel corso della gara che ha aperto la rassegna iridata di Are. Il fenomeno del Circo Bianco andava a caccia di un risultato di rilievo in una delle ultime gare della sua carriera (lascerà proprio al termine di questa manifestazione) ma purtroppo ha commesso un grave errore e ha terminato anzitempo la sua prova, fortunatamente si è rialzata sulle sue gambe ed è arrivata al traguardo. Di seguito il VIDEO della caduta di Lindsey Vonn nel superG dei Mondiali di Are.

CADUTA LINDSEY VONN NEL SUPERG DEI MONDIALI:

Che spavento Lindsey Vonn 😱😱😱 Una bruttissima caduta in Super-G, poi il sospiro di sollievo 😓 #Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/2ErvfJmJsq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 5, 2019

LINDSEY VONN SI RIALZA E ARRIVA AL TRAGUARDO:

Lindsey Vonn è di nuovo in piedi, fortunatamente… Saluta il pubblico commossa! 😢💪 pic.twitter.com/iADw88VYbG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 5, 2019

Foto: Pier Colombo