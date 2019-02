LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris verso la gara

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda prova della discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta davvero dell’ultimo test in vista della gara di domani, una rifinitura fondamentale per i velocisti che devono provare traiettorie e passaggi della discesa. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Dominik Paris e Christof Innerhofer, entrambi lontani nella prima prova, dove comunque non hanno spinto al massimo. Da capire anche chi saranno i principali rivali degli azzurri, in primi sicuramente Beat Feuz, gli austriaci Mayer e Kriechmayr e i norvegesi Jansrud e Svindal

La prova prenderà il via alle 12.30. Non perdetevi neanche un istante del seconda prova della discesa maschile dei Mondiali di sci alpino ad Are con la nostra Diretta Live. Buon divertimento! (Foto: Barni/Shutterstock)

