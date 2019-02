Sci alpino, Prima prova Discesa maschile Mondiali 2019: Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde, gli italiani non forzano

Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il troppo vento presente in cima) con il tempo finale di 1:18.85.

Seconda posizione per il suo connazionale Hannes Reichelt a 28 centesimi, mentre completa il podio virtuale il primo dei norvegesi, Aleksander Aamodt Kilde con 30 centesimi di distacco. Alle sue spalle, in quarta e quinta posizione, i suoi illustri connazionali Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal, rispettivamente a 47 e 55 centesimi, mentre in sesta si classifica lo svizzero Beat Feuz a 58.

I distacchi sono ridotti tanto che i primi dieci sono racchiusi in meno di otto decimi. In settima posizione, infatti, troviamo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 64, davanti al norvegese Adrian Smiseth Sejested a 70, quindi nono lo svizzero Carlo Janka a 76, ed il francese Maxence Muraton decimo a 78. Si ferma in 12esima posizione il francese Johan Clarey a 92 centesimi, quindi è 13esimo l’austriaco Otmar Striedinger a 93, davanti al francese Brice Roger a 1.02.

E gli italiani? Dire che sono scesi con il freno a mano è davvero usare un pallido eufemismo. I nostri portacolori non hanno voluto rischiare oltre il dovuto ed il cronometro lo ha ribadito. Dominik Paris è solamente 22esimo a 1.37, mentre Mattia Casse è 25esimo con 1.44 di distacco. Christof Innerhofer, dopo una notevole frenata prima dell’arrivo, conclude attorno alla 30esima posizione con 1.46 dalla vetta. Oltre questa soglia, invece, Matteo Marsaglia, a 2.04. Riccardo Tonetti, completa la prova (dopo una sospensione tecnica) in 60esima posizione a 3.96.

Domani è in programma la terza prova della discesa libera, in vista della gara di sabato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matthias Mayer Mitch Gunn / Shutterstock.com