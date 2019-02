Sci alpino, Dominik Paris: “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer: “Sarà una gara con distacchi minimi”

Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il troppo vento presente in cima) con il tempo finale di 1:18.85.

Seconda posizione per il suo connazionale Hannes Reichelt a 28 centesimi, mentre completa il podio virtuale il primo dei norvegesi, Aleksander Aamodt Kilde con 30 centesimi di distacco. Alle sue spalle, in quarta e quinta posizione, i suoi illustri connazionali Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal, rispettivamente a 47 e 55 centesimi, mentre in sesta si classifica lo svizzero Beat Feuz a 58. In casa Italia si è gestito la situazione con Dominik Paris 22esimo e Christof Innerhofer, dopo una notevole frenata prima dell’arrivo, in 30esima posizione con 1.46 dalla vetta. Di seguito le dichiarazioni di Paris e di Innerhofer (fonte: Fisi)

Dominik Paris: “Non ho fatto festa dopo la medaglia, la farò a casa, alla fine del Mondiale. Oggi ho provato a spingere un po’ in alcuni tratti, e ho fatto un errore all’altezza della partenza del gigante. Comunque la pista è bella e mi piace. Bisognerà vedere il meteo come si metterà, perché qui le condizioni possono cambiare da un giorno con l’altro“.

Christof Innerhofer: “E’ una pista facile e abbastanza lenta, non bisogna sciare in modo aggressivo altrimenti non si va avanti. Posso paragonare questa pista a quella di Kvitfjell. La discesa sarà una gara con distacchi molto ridotti tra i migliori“.

Foto: Cristiano Barni Shutterstock