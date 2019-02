LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Holdener stra-favorita, Federica Brignone ci prova per la medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente impegnativa, che potrebbe favorire le slalomiste rispetto alle discesiste ma che metterà a dura prova tutte le concorrenti.

L’Italia si affiderà a tre atlete che potrebbero anche dire la loro per la lotta medaglie: Nicole Delago, Marta Bassino e Federica Brignone. Brignone e Bassino cercheranno di limitare i danni nella gara di discesa (dove comunque possono dire la loro) per poi scatenarsi in slalom che non è la loro specialità preferita ma nella quale potrebbero mettersi alle spalle diverse rivali. Nicole Delago, invece, punterà quasi tutto sulla discesa e proverà a tenere testa alle più forti in slalom. La grande favorita per l’oro è la svizzera Wendy Holdener, fortissima in slalom e competitiva anche in discesa ma attenzione anche alla slovacca Vlhova, alla svizzera Suter e alla norvegese Mowinckel. Per le cattive condizioni del tempo, la discesa, inizialmente programmata alle 11, partirà alle ore 11.30 mentre lo slalom scatterà alle 16.15.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti. Foto Lapresse

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA MASCHILE DI DISCESA CON DOMINIK PARIS

La startlist e i pettorali di partenza – Presentazione della gara – Le dichiarazioni della vigilia – I nuovi orari: programma e Tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE