LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2019 in DIRETTA: nuova sfida tra Paris e Feuz, Innerhofer su una pista amica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica Kandahar, una delle piste simbolo dell’intero Circo Bianco, andrà in scena l’ultima gara veloce prima dei Mondiali di Are: si preannuncia grande spettacolo in Germania con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambita vittoria e per salire sul podio. In terra tedesca può succedere di tutto, questo tracciato è sempre imprevedibile ed è in grado di regalare molte sorprese, anche il meteo avrà un peso determinante sulla classifica finale.

Dominik Paris è reduce dalla fantastica vittoria di Kitzbuehel, l’azzurro sta attraversando un eccezionale momento di forma e partirà con i favori del pronostico: l’altoatesino va a caccia di un fantastico bis e vuole ulteriormente migliorare la fiducia nei propri mezzi in vista della rassegna iridata. Beat Feuz sembra essere il grande rivale del nostro portacolori, lo svizzero guida la classifica di specialità con 100 punti di vantaggio proprio nei confronti di Paris che punta a riaprire i conti in vista del finale di stagione. Christof Innerhofer scierà su un pista amica dove ha ottenuto fantastici risultati in passato e cercherà di ripetersi. L’Italia ha due frecce molto importanti da giocarsi, ma attenzione anche ad altri pretendenti come gli austriaci Vincent Kriechmayr e Max Franz, i norvegesi Aleksander Kilde e Aksel Lund Svindal.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI MARIBOR

La start list – La presentazione della gara – Classifiche Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock