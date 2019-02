Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Paris e Innerhofer lanciano la sfida a Feuz a Garmisch

Dopo Wengen e Kitzbuehel, si completa il terzetto delle grandi classiche della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Domani a Garmisch sulla Kandahar va in scena l’ultima discesa libera prima dei Mondiali e regna davvero l’incertezza su chi riuscirà ad ottenere la vittoria sul tracciato tedesco.

Lo svizzero Beat Feuz si presenta da leader della classifica di specialità e soprattutto l’elvetico è stato l’ultimo a vincere in quel di Garmisch lo scorso anno. Feuz ha chiuso al secondo posto sia a Wengen sia a Kitzbuehel e quindi va a caccia della vittoria, che gli servirebbe anche per allungare ulteriormente su Dominik Paris, attualmente staccato di 100 punti dallo svizzero.

L’altoatesino è in una forma straordinaria ed è reduce dalla terza vittoria della carriera in discesa sulla Streif, alla quale ha aggiunto pure il terzo posto in SuperG. Paris deve provare a vincere anche a Garmisch, dove è stato secondo la scorsa stagione, proprio per diminuire il distacco da Feuz e rendere le ultime discese della stagione ancora più entusiasmanti.

Sarà comunque come sempre un’Italia a due punte, perchè non va dimenticato Christof Innerhofer, terzo nella graduatoria della discesa e anche lui in buonissima forma. L’altoatesino ha vinto a Garmisch nel 2013 e cerca ancora il primo successo della sua stagione, che gli darebbe ancora più fiducia in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are, dove la medaglia è un obiettivo dichiarato.

L’austriaco Vincent Kriechmayr è il quarto indiziato tra i principali favoriti per la vittoria, anche perchè ha vinto la seconda prova cronometrata davanti a Dominik Paris. Prove che hanno visto andare molto bene la squadra francese, che sogna la sorpresa con i vari Brice Roger, Adrien Theaux e Maxence Muzaton. Padroni di casa che puntano tutto su Josef Ferstl, reduce dalla clamorosa vittoria nel supergigante di Kitzbuehel e che vuole regalare una gioia ai suoi tifosi.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock