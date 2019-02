Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo di sfidanti, da Henrik Kristoffersen sempre pronto a mettergli i bastoni tra le ruote nelle discipline più tecniche, passando per i connazionali Max Franz e Vincent Kriechmayr, fino ai sempre temibili norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud. L’Italia si aggrappa a Dominik Paris per ben figurare tra discesa libera e supergigante, mentre nelle prove più tecniche servirà uno scatto dei nostri rappresentanti. In questa annata sono previste 21 tappe per 41 gare complessive, 9 discese libere, 8 supergiganti, 9 giganti, 10 speciali, 2 combinate e 3 slalom paralleli. Andiamo quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica generale della Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino e quella della disciplina per capire chi è al comando della Coppa di specialità, sempre molto ambita.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2018/19

1 Marcel Hircher AUT 1216 punti

2 Alexis Pinturault FRA 722

3 Henrik Kristoffersen NOR 671

4 Dominik Paris ITA 550

5 Vincent Kriechmayr AUT 515



7 Aleksander Kilde NOR 505

8 Marco Schawrz AUT 500 9 Mauro Caviezel SUI 442 6 Beat Feuz SVI 5137 Aleksander Kilde NOR 5058 Marco Schawrz AUT 500 10 Aksel Lund Svindal NOR 419

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE 2018/19 1 Marcel Hirscher AUT 540 punti

2 Henrik Kristoffersen NOR 302

3 Alexis Pinturault FRA 276

4 Loic Meillard SVI 234

5 Matts Olsson SVE 217

6 Thomas Fanara FRA 215

7 Zan Kranjec SLO 211

8 Mathieu Faivre FRA 178

9 Tommy Ford USA 176

10 Thomas Tumler SVI 141

CLASSIFICA SLALOM 2018/19

1 Marcel Hirscher AUT 676 punti

2 Clement Noel FRA 401

3 Daniel Yule SVI 396 4 Henrik Kristoffersen NOR 369

5 Marco Schwarz AUT 351 6 Alexis Pinturault FRA 349 7 Michael Matt AUT 273

8 Ramon Zenhaeusern SVI 271

9 Dave Ryding GBR 261

10 Manuel Feller AUT 234

CLASSIFICA SUPERGIGANTE 2018/19

1 Vincent Kriechmayr AUT 236

2 Matthias Mayer AUT 233

3 Dominik Paris ITA 230

4 Aleksander Aamodt Kilde NOR 227

5 Aksel Lund Svindal NOR 219 punti

6 Mauro Caviezel SVI 210

7 Kjetil Jansrud NOR 186

8 Max Franz AUT 186

9 Johan Clarey FRA 171

10 Josef Ferstl GER 167

CLASSIFICA DISCESA LIBERA 2018/19

1 Beat Feuz SVI 420 punti

2 Dominik Paris ITA 320

3 Christof Innerhofer ITA 260

4 Vincent Kriechmayr AUT 249

5 Aleksander Aamodt Kilde NOR 228



6 Max Franz AUT 222

7 Bennett Bryce USA 214



8 Aksel Lund Svindal NOR 200

9 Johan Clarey FRA 188



10 Mauro Caviezel SVI 182

CLASSIFICA COMBINATA 2018/19 1 Marco Schwarz AUT 100

2 Victor Muffat-Jeandet FRA 80

3 Alexis Pinturault FRA 60

4 Mauro Caviezel SVI 50

5 Romed Baumann AUT 45

6 Pavel Trikhichev RUS 40

7 Kjetil Jansrud NOR 36

8 Riccardo Tonetti ITA 32

9 Vincent Kriechmayr AUT 29

