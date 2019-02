LIVE Sci alpino, Slalom Maribor 2019 in DIRETTA: scontro titanico tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova

Petra Vlhova of Slovakia reacts in the finish area of the FIS World Cup Giant Slalom in Maribor, Slovenia on February 1, 2019. (Photo by Jure Makovec / AFP)

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione delle specialità tecniche (e non solo), ieri nel gigante.

Le favorite, come sempre, sono loro: Mikaela Shiffrin, vera “cannibale” di questa stagione, visto che ieri è arrivata alla dodicesima vittoria da ottobre e Petra Vlhova che sta creando più di un grattacapo alla dominatrice della stagione e vorrà mettere ancora più pressione in vista dei Mondiali svedesi che inizieranno la prossima settimana. Per l’Italia Chiara Costazza e Irene Curtoni, le due protagoniste della stagione con diversi piazzamenti fra le prime dieci, non sono al meglio ma proveranno ad ottenere un risultato di prestigio e la giovanissima Lara Della Mea proverà a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.

Lo speciale di Maribor prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI GARMISCH DALLE 11.30

Tutte le classifiche della Coppa del Mondo – La start list ed i pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.44: Si sta per scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che sta diventando appassionante: la sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che ieri hanno diviso il gradino più alto del podio in gigante e che oggi vorrano essere protagoniste assolute nella specialità che prediligono, lo speciale

9.42: Buongiorno agli appassionati di sci. Ultima gara prima dei Mondiali di Garmisch per la Coppa del Mondo femminile. E’ lo slalom speciale di Maribor