LIVE Sci alpino, Combinata Bansko 2019 in DIRETTA: Caviezel firma la sorpresa. Tonetti da podio. Innerhofer e Paris sono dietro

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso.

In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il vantaggio di dover affrontare un SuperG e non la discesa, proveranno a dare l’assalto al super favorito, il campione del mondo francese Pinturault. Attenzione anche a Schwarz, altro medagliato iridato e al transalpino Muffat Jeandet, ultimamente grande protagonista di questi format di gara.

Gli azzurri cercheranno di non recitare il ruolo di comprimari, a partire da un atleta che si sta specializzando sempre più in questo format, Riccardo Tonetti che proverà a prendersi quel podio negato per poco ai Mondiali di Are. Ci saranno i discesisti Innerhofer e Paris, che prenderanno contatto con la pista e, se dovesse arrivare un buon risultato in SuperG, proveranno anche a conquistare un buon piazzamento. A completare il lotto degli azzurri De Aliprandini, Schieder, Prast e Casse

OA Sport vi propone la diretta live testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: oggi, venerdì 22 febbraio, le sfide inizieranno alle ore 17.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 17.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! Foto Lapresse

10.00: Jansrud all’intermedio ha 99 centesimi di ritardo

9.59: Lo statunitense Bennett chiude al decimo posto a 2″24 da Caviezel

9.58: Lo statunitense Bennett ha 1″ di ritardo all’intermedio

9.57: Caviezel va in testa! Gran finale dello svizzero che trova la linea giusta ed ha 16 centesimi di vantaggio su Pinturault

9.56: Caviezel all’intermedio ha 2 centesimi di vantaggio

9.55: Prova non positiva di Paris che nel finale perde tantissimo e chiude quinto a 1″25 da Pinturault

9.54: Paris all’intermedio ha 56 centesimi di ritardo

9.53: E’ SECONDO TONETTI! L’azzurro disputa una buona gara, perde qualcosa nel tratto più veloce finale e chiude con 72 centesimi di ritardo dal francese

9.52: Tonetti all’intermedio ha un ritardo di 27 centesimi. E’ il più vicino di tutti a Pinturault

9.51: Questa la classifica dopo i primi dieci atleti:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.24

2 HADALIN Stefan SLO 1:10.08 +0.84

3 SCHWARZ Marco AUT 1:10.31 +1.07

4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:10.57 +1.33

4 INNERHOFER Christof ITA 1:10.57 +1.33

9.49: Errore grave di Kilde nella parte finale e il norvegese chiude al quarto posto a 1″33 da Pinturault

9.48: All’intermedio Kilde ha un ritardo di 39 centesimi

9.47: Rischia nel finale l’austriaco Schwarz che chiude a 1″07 da Pinturault ed è terzo, può aspirare al podio

9.46: Schwarz ha 73 centesimi di ritardo all’intermedio

9.45: Ritardo grave per il francese di Mermillod Blondin che chiude a 1″94 dal compagno di squadra

9.44: Mermillod Blondin all’intermedio ha un ritardo di 1″03

9.43: Prova di grande spessore del francese Pinturault che chiude al primo posto con 84 centesimi di vantaggio su Hadalin

9.42: Pinturault all’intermedio ha un vantaggio di 41 centesimi

9.41: Lo statunitense Ligety commette un errore grave subito prima dell’intermedio e chiude terzo a 1″32 da Hadalin

9.40: Ligety all’intermedio ha ha 98 centesimi di ritardo con un errore grave di linea

9.39: Hadalin ha disputato una gran gara perchè rifila ben 1″79 ad uno specialista della combinata come il francese Muffat Jeandet, troppo prudente

9.38: Muffat Jeandet ha 84 centesimi di ritardo all’intermedio

9.37: Recupera pochissimo nel finale Innerhofer che chiude con 49 centesimi di ritardo da Hadalin e dunque non sarà un fattore per la combinata di oggi

9.36: All’intermedio Innerhofer ha 50 centesimi di ritardo

9.35: Lo sloveno Hadalin senza particolari errori fa segnare il tempo di 1’10″08. Ora Innerhofer

9.34: In pista lo sloveno Hadalin

9.33: Anche Mayer salta la porta rossa nel finale. Il tracciato porta ad alzare la velocità ma nel finale serve frenare

9.31: Al via l’austriaco Mayer

9.30: Molte curve strette per essere un SuperGigante, nel finale cresce la velocità e Aerni ne fa le spese saltando la terz’ultima porta

9.29: Il primo a partire sarà lo svizzero Aerni

9.26: Questi invece i pettorali degli atleti più attesi al via: Muffat Jeandet 5, Pinturault 7, Schwarz 9, Caviezel 13, Hirscher 18, Kristoffersen 32

9,23: Questi i pettorali degli azzurri al via nel SuperG: Innerhofer 4, Tonetti 11, Paris 12, De Aliprandini 37, Schieder 44, Prast 50, Casse 53

9.20: C’è anche tanta Italia che si affida agli specialisti della velocità ma non solo. Paris e Innerhofer cercheranno di fare la differenza in SuperG, Tonetti, in particolare, e De Aliprandini proveranno a fare bene in SuperG e a fare la differenza in speciale

9.16: La notizia di oggi è che in gara ci sono i big di coppa del mondo, in particolare delle discipline tecniche, Kristoffersen e Hirscher cercheranno di portare a casa un risultato interessante nella sfida che vede super favorito il campione del mondo, il francese Pinturault

9.12: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. Prosegue la Coppa del Mondo con la seconda tappa post Mondiale in programma a Bansko in Bulgaria. Si disputa oggi la Combinata alpina maschile: prima la manche del SuperGigante e poi quella classica dedicata allo slalom speciale