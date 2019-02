Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: uomini a Bansko, donne a Crans Montana. Programma, orari e tv, il calendario completo

La Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, dopo aver disputato il City Event di Stoccolma, si prepara per un intenso fine settimana di gare. Gli uomini saranno di scena a Bansko, in Bulgaria, con tre giorni di gare che prevedono una combinata, un superG ed un gigante. Per quanto riguarda le donne, invece, trasferta sulle nevi svizzere di Crans Montana, per una discesa e una combinata. Tante gare con punti pesanti in palio che andranno a delineare la situazione nelle graduatorie di specialità. Mikaela Shiffrin (assente in questo weekend) e Marcel Hirscher hanno ampiamente blindato le Sfere di Cristallo, per cui per gli avversari non rimarrà che inseguire questi traguardi parziali.

Tutto il fine settimana di gare di Bansko e Crans Montana sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA GARE COPPA DEL MONDO 2019

Venerdì 22 Febbraio

9.30 Prima manche combinata maschile

12.30 Seconda manche combinata maschile

Sabato 23 Febbraio

10.15 discesa libera femminile

11.45: Supergigante maschile

Domenica 24 Febbraio

9.30: Prima manche gigante maschile

10.30 discesa libera per la combinata femminile

12.30: Seconda manche gigante maschile

13.30 slalom per la combinata femminile

Foto: Beat Feuz Cristiano Barni Shutterstock