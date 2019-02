Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2019: Dominik Paris punta la sfera di cristallo, i gigantisti vogliono il riscatto

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Bulgaria e sarà una lunga tre giorni in quel di Bansko, dove gli uomini tornano a gareggiare dopo l’ultima volta datata 2012. Si comincia domani con la combinata e poi nel weekend un superG e poi il gigante. Tanti i temi di un fine settimana che può diventare molto importante per i colori azzurri.

Si parte dunque dalla combinata, una delle ultime di sempre in Coppa visto che il format sta per essere cancellato per lasciare sempre più spazio al parallelo. Come sempre ci si aspetta una gara un po’ pazza, anche se i favoriti sono sicuramente Alexis Pinturault e Marco Schwarz. Da capire se anche Marcel Hirscher vorrà prendere parte alla gara o se si dedicherà solamente al gigante di domenica. In casa Italia fari puntati soprattutto su Riccardo Tonetti, quarto al Mondiale e tra i migliori in questa specialità.

Il giorno importante per i colori azzurri, però, è senza dubbio il sabato. Dominik Paris va a caccia del sorpasso in classifica ai danni degli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, che lo precedono rispettivamente di sei e tre punti. Una classifica di supergigante davvero cortissima ed una gara che può davvero segnare una svolta in chiave sfera di cristallo, con l’altoatesino che è reduce da un momento di forma eccezionale in superG con la vittoria di Bormio, il terzo posto di Kitzbuehel e il fantastico oro ai Mondiali di Are.

Per la prima volta si disputa un superG sulla pista bulgara. Paris ovviamente favorito, ma sono tantissimi i rivali dell’altoatesino. Si parte dai già citati Kriechmayr e Mayer, poi i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde (anche lui in piena corsa per la coppa di specialità) e Kjetil Jansrud. Attenzione anche al tedesco Josef Ferstl, vincitore in quel di Kitzbuehel e poi anche a Christof Innerhofer, che vuole cancellare la delusione di non aver raccolto una medaglia agli ultimi Mondiali.

Un riscatto che vogliono anche i gigantisti azzurri dopo una rassegna iridata davvero deludente, anche a causa della sfortunata. Purtroppo sia Manfred Moelgg sia Luca De Aliprandini non erano assolutamente in grado di correre a causa di un virus influenzale e il loro risultato finale è stato sicuramente condizionato da quel malanno. Ci si aspetta qualcosa in più da Simon Maurberger, che deve trovare continuità in Coppa del Mondo proprio come fa in Coppa Europa.

Uscendo dai confini italiani grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di vittorie stagionali che stava diventando molto pesante da sopportare. L’austriaco, però, resta il favorito, visto che in stagione ha praticamente sempre vinto lui. Il terzo incomodo sarà con ogni probabilità Alexis Pinturault, in grandissima forma in questo momento della stagione.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock