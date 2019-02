LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: McLaren davanti a tutti, problemi di affidabilità per la Ferrari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda serie di test collettivi di F1. Sul tracciato del Montmeló vedremo nuovamente all’opera team e piloti che cercheranno di sfruttare al massimo ogni momento di queste sessioni, dato che l’esordio del Mondiale (17 marzo a Melbourne) si avvicina sempre di più.

La Ferrari proseguirà con Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnati contemporaneamente per capire pregi e difetti di una SF90 che sembra essere partita con il piede giusto anche se ieri sulla monoposto del monegasco vi è stato un problema al sistema di raffreddamento della vettura che ha fatto perdere tanto tempo a Charles. Discorso identico per la Mercedes che proseguirà con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per mettere finalmente in mostra il reale valore della W10. La monoposto di Brackley ieri è andata in fiamme, con il finlandese alla guida, e vi è stata la sostituzione della power unit. Il team anglo-tedesco si è presentato con una vettura profondamente rivista e sicuramente stanno “forzando” da questo punto di vista per capire fin dove possono spingersi. Anche in Renault, con Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo si lavorerà con due piloti, mentre in Red Bull tornerà al volante Max Verstappen, con Kimi Raikkonen in Alfa Romeo e sarà interessante verificare cosa sapranno fare l’olandese e il finnico al volante della RB15 e della C38, viste le confortanti prestazioni del francese Pierre Gasly e del nostro Antonio Giovinazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda serie di test collettivi di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

Il programma della seconda giornata di test – La cronaca della prima giornata di test – Le dichiarazioni dei ferraristi

La cronaca della mattina della seconda giornata di test

18.03 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domattina alle 9.00 per la penultima giornata dei test catalani. Grazie e buona serata.

18.02 Giornata, ovviamente, dominata dall’incidente di Vettel. Fino a quel momento il tedesco stava facendo grandi cose su gomme C3. Mercedes e Red Bull, a loro volta, hanno disputato un ottimo turno.

18.01 CLASSIFICA TEMPI DELLA SESSIONE

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Perez Racing Point 1m17.842s 3 Vettel Ferrari 1m18.195s 4 Raikkonen Alfa Romeo 1m18.209s 5 Grosjean Haas 1m18.330s 6 Verstappen Red Bull 1m18.395s 7 Kvyat Toro Rosso 1m18.682s 8 Bottas Mercedes 1m18.941s 9 Hamilton Mercedes 1m18.943s 10 Hulkenberg Renault 1m19.056s 11 Kubica Williams 1m19.367s 12 Ricciardo Renault 1m22.597s

18.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE ANCHE LA SESTA GIORNATA DEI TEST DI BARCELLONA

17.59 Siamo ormai alla bandiera a scacchi. Per la Ferrari una giornata davvero a singhiozzo.

17.58 Installation lap per Leclerc che torna subito ai box

17.57 Il monegasco proverà a completare almeno 4-5 giri.

17.56 ATTENZIONE! LECLERC è IN PISTA!

17.55 Mancano soli 5 minuti alla fine, per cui è già tempo di fare bilanci, dato che in pista nessuno sta migliorando. Chiude in vetta la sesta giornata Lando Norris (McLaren) in 1:17.144 con gomma C4.

17.53 Notevole scatto in avanti in casa Racing Point con Sergio Perez.

17.50 Siamo a 10 minuti dal termine. Ormai sembrano non esserci più chance per rivedere una Ferrari in pista.

17.49 Sainz, Raikkonen, Verstappen, Hamilton, Hulkenberg e Kubica sono in pista. Ancora nessuna news di Leclerc.

17.47 Siamo a 120 giri per la Williams. Un vero record in questi test di Barcellona.

17.45 Perez piazza il suo nuovo record in 1:17.843 e sale in seconda posizione!

17.44 Raikkonen e Perez proseguono sulle C4, mentre Verstappen dovrebbe essere in pista con gomme non marchiate.

17.42 Subito un miglioramento per Grosjean: 1:18.330 e quarta posizione.

17.41 Riecco Max Verstappen dopo quasi 2 ore di stop. Non è dato a sapersi il motivo di questo lungo break.

17.40 Attenzione, Grosjean entra in pista con le C5. La Haas è pronta al tempone?

17.39 Come comunica SkySport, Charles Leclerc ha fatto il suo ingresso nei box Ferrari..

17.38 Computo giri percorsi:

Sainz – 120

Verstappen – 114

Kubica – 111

Grosjean – 107

Raikkonen – 104

Kvyat – 101

Hamilton – 91

Perez – 84

Bottas – 74

Ricciardo – 72

Hulkenberg – 47

Vettel – 40

17.36 Sebstian Vettel ha parlato del suo incidente nel corso della mattinata: “Non so molto più di quello che hanno visto tutti. Stavo approcciando curva 3 e ho avuto di colpo la sensazione di un problema al lato anteriore sinistro, e da quel momento sono diventato un passeggero, non c’era nulla che avrei potuto fare per evitare l’impatto. Stiamo cercando di capire, ovviamente abbiamo un’idea, ma sarebbe stato più semplice arrivare all’origine del problema se non ci fosse stato l’urto, perché con la monoposto molto danneggiata si complica l’analisi. La squadra è al lavoro sia qui in pista che a Maranello. Grazie a Dio l’impatto non è stato così grave, altrimenti probabilmente non sarei seduto qui di buon umore a raccontarvi l’accaduto…”.

17.35 Scende la sera al Montmelò, le Frecce d’argento stanno diventando d’oro…

17.32 Ancora un miglioramento per Sergio Perez che scende a 1:18.513 su C4, ora è in quinta posizione.

17.30 Mezzora alla conclusione. Ancora nessuna novità dai box Ferrari. Entrano in pista Kubica e Perez.

17.27 Hamilton martella sul piede dell’1:20, sempre su C3.

17.25 Kimi Raikkonen sale in terza posizione in 1:18.209 con la C4. Gran tempo per “Ice Man”!!

17.24 Al momento solo Hamilton e Raikkonen sul tracciato.

17.22 Perez migliora il suo personale e segna 1:18.932, salendo in settima posizione davanti alle Mercedes.

17.21 La Ferrari conferma le anticipazioni di prima. C’è ancora speranza di vedere Leclerc sulla SF90 oggi.

17.20 Il long run di Hamilton con gomme C3: 1: 22.589 1: 22.518 1: 22.679 1: 23.052 1: 23.001 1: 23.581 1: 23.424 1: 23.613 1: 23.776 1: 24.043 1: 26.223. Il long run su C2: 1: 22.134 1: 22.588 1: 22.587 1: 22.755 1: 22.944 1: 23.400 1: 22.155 1: 22.534 1: 22.466 1: 22.937 1: 23.073 1: 23.137 1: 23.355 1: 23.352 1: 24.512 1: 25.540. Tempi davvero notevoli e costanti.

17.17 Anche Daniil Kvyat sfonda quota 100. Qui il momento in cui esce di pista per il suo 94esimo giro.

17.15 Raikkonen, a sua volta, raggiunge quota 100 giri, mentre Hulkenberg torna ai box.

17.13 Anche Romain Grosjean taglia il traguardo dei 100 giri nella sessione e tocca 1:18.635 per salire in quarta posizione.

17.11 Hamilton di nuovo ai box, mentre esce Raikkonen. Momento con poca azione sul tracciato.

17.09 Grazie alle gomme C4 Daniil Kvyat scende a 1:18.682 e sale al quarto posto

17.06 Hulkenberg ritocca ancora il suo crono e scende a 1:19.056 con C3. Settimo posto per il tedesco.

17.04 Autosport.com informa che la Ferrari sta ancora lavorando sulla vettura, ma è fiduciosa di poter rimettere la SF90 in pista.

17.02 Un’altra immagine del botto di Vettel di questa mattina.

17.00 AGGIORNAMENTO TEMPI AD UN’ORA DALLA FINE

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Grosjean Haas 1m18.781s 5 Bottas Mercedes 1m18.941s 6 Hamilton Mercedes 1m18.943s 7 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 8 Hulkenberg Renault 1m19.175s 9 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 10 Perez Racing Point 1m19.202s 11 Kubica Williams 1m19.367s 12 Ricciardo Renault 1m22.597s

16.58 Un solo giro e Carlos Sainz torna ai box.

16.56 Ancora uno “splash” per Hamilton che continua nel suo lavoro a ritmo battuto!

16.54 Ci stiamo avvicinando all’ultima ora della sessione, ma ancora nessuna novità in casa Ferrari. Vedremo se, davvero, Leclerc riuscirà a tornare in azione alle 17.30.

16.52 Sergio Perez è in pista su gomme C2. Nel frattempo Hulkenberg e Hamilton sono sul piede dell’1:22 con le C2.

16.50 Lo stesso Grosjean decide di fare ritorno ai box, mentre esce Sergio Perez.

16.48 La Haas conferma il tempo di 1;18.781 di Grosjean, mentre Hamilton torna ai box per un rapido cambio gomme e riparte.

16.46 Kvyat torna ai box con la sua STR14, rimangono in pista Hamilton, Grosjean e Hulkenberg.

16.44 Un altro giro per il tedesco che sfiora il suo crono precedente per un solo decimo.

16.42 Hulkenberg migliora a sua volta e segna 1:19.175 su C2 ed ora è ottavo.

16.40 Romain Grosjean piazza il primato personale in 1:18.781 con gomma C4. Il francese sale in quarta posizione!

16.37 Hamilton e Kvyat procedono su tempi alti, mentre Grosjean esce nuovamente con la Haas.

16.35 Uno splendido dettaglio delle ali anteriori di Mercedes, Ferrari e Alfa Romeo. Le ultime due lo hanno decisamente simile.

16.32 DI nuovo ai box Carlos Sainz dopo un run su C2. Per lo spagnolo totale di 115 tornate.

16.30 Secondo voci non confermate la Ferrari avrebbe controllato la vettura di Vettel, per cui Leclerc potrebbe tornare in pista attorno alle ore 17.30.

16.29 Hamilton chiude uno stint con le C3 in 1:26.223, quindi rientra per montare le C2. Nel frattempo Kubica passa i 100 giri e continua su C2.

16.27 Notevole il nuovo casco del pilota tedesco…

16.26 Hulkenberg torna ai box dopo 20 giri. Bottino non eccezionale dopo i 72 di Ricciardo di questa mattina.

16.24 Anche Carlos Sainz valica quota 100 giri in questa giornata, e siamo a 105.

16.22 Siamo a 66 giri per Perez. Nono posto per il messicano.

16.20 Le immagini (anche se da distanza) dell’incidente di Vettel

16.17 Un altro zoom sull’ala anteriore della Renault!

16.15 Grosjean e Kvyat sono sul piede dell’1:19, gli altri in pista tra l’1:22 e 1:23.

16.14 Migliora ancora Hulkenberg che scende sull’1:20.075 ed è 11esimo.

16.12 Grosjean procede con le C4, mentre Kvyat è su C2.

16.10 Hulkenberg fa segnare i suoi migliori parziali nel T1 e T2 e chiude in 1:20.488 su gomme C2.

16.08 Decisamente particolari le soluzioni proposte dalla Renault. Si lavora sull’ala anteriore..

16.06 Si rivede anche Nico Hulkenberg su Renault. C’è parecchio traffico ora in pista.

16.05 Entra di nuovo sul tracciato Raikkonen, mentre Hamilton è su C3.

16.04 Computo giri completati. Max Verstappen è già a quota 114

2⃣ hours to go! Most laps so far #F1Testing

VER 114 📸

SAI 96 💨

KUB 91 👏🏼

GRO 82

RAI 76

BOT 74 🏁 pic.twitter.com/UDugiNtNDk — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 27, 2019

16.03 Torna in pista anche Lewis Hamilton. Tutto tace, invece, al box Ferrari.

16.02 Un Sergio Perez visto davvero da vicino…

16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 2 ORE DALLA CONCLUSIONE

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Grosjean Haas 1m18.847s 5 Bottas Mercedes 1m18.941s 6 Hamilton Mercedes 1m18.943s 7 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 8 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 9 Perez Racing Point 1m19.202s 10 Kubica Williams 1m19.367s 11 Hulkenberg Renault 1m22.032s 12 Ricciardo Renault 1m22.597s

15.57: Nel frattempo Bottas ricorda, attraverso il suo profilo twitter, i 73 giri coperti quest’oggi.

15.55: Un semplice installation lap per Kvyat.

15.54: In pista al momento c’è Robert Kubica con la Williams FW42 con gomme C3, ma anche Daniil Kvyat con la Toro Rosso STR14 dotata di C2

15.52: AGGIORNAMENTO FERRARI: La Rossa è ancora ferma ai box con i tecnici in fermento per cercare di sistemare la SF90 nel più breve tempo possibile. Leclerc si aggira nel paddock senza tuta. Sarà difficile per il monegasco poter girare nel pomeriggio.

15.50: Kubica torna in pista con la Williams

15.47: Hulkenberg sta inanellando diversi sul passo dell”1’22” con gomme C3.

15.45: Un rivelatore aerodinamico molto particolare quello montato sulla Renault:

15.43: In questo momento in pista solo la Haas di Grosjean con gomme C3. Ricordiamo che il francese è quarto in classifica con il crono di 1’18″847

15.40: Hamilton conclude il proprio run con gomme C3 su un passo molto buono (1’20″/1’21”)

15.36: 1’22″032 per Nico Hulkenberg, che scavalca così il compagno di squadra Daniel Ricciardo e sale in 11esima posizione (gomme C3).

15.33: Dopo un giro d’attacco molto veloce, Hamilton si è stabilizzato sull’1’21” come passo (gomme C3) mentre la Renault di Hulkenberg sembra stia effettuando un long run

15.30: Torna in pista Lewis Hamilton che migliora il proprio riferimento, ottenendo il tempo di 1’18″943, salendo in sesta posizione (gomme C3).

15.28: 1’22″277 per Hulkenberg come giro d’attacco con la Renault (C3).

15.25: Dopo quasi 1 ora e 30′ dall’inizio del turno si rivede la Renault, con Hulkenberg alla guida al posto di Ricciardo

15.22: Sono 23 i giri coperti da Lewis Hamilton al momento

15.18: Attualmente in pista tre piloti: Kubica, Sainz e Kimi Raikkonen.

15.17: AGGIORNAMENTO FERRARI: pare che la ricostruzione della SF90 stia andando per le lunghe e quindi per Leclerc l’attesa continua. Secondo quanto riportato da it.motorsport.com, il monegasco non indossa neanche la tuta per eventualmente salire in macchina.

15.15: Si ferma Max Verstappen ai box definitivamente, avendo coperto 110 giri mentre ritorna in pista l’Alfa Romeo con Kimi Raikkonen.

15.12: Sia Sainz che Verstappen rientrano ai box per fare provare un pit-stop.

15.10. Nel frattempo Verstappen raggiunge quota 110 giri con gomme C2, mantenendo una buona velocità di crociera (1’23” basso)

15.06: Per quanto concerne Hamilton, il britannico sta effettuando un altro long run con le gomme C3. Il lavoro del campione del mondo sulla durata prosegue.

15.03: Ora i tempi di Verstappen si sono alzati di qualche decimo. Il suo passo è sull’1’23” basso. Si rivede in pista Romain Grosjean.

15.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Grosjean Haas 1m18.847s 5 Bottas Mercedes 1m18.941s 6 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 7 Hamilton Mercedes 1m19.071s 8 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 9 Perez Racing Point 1m19.202s 10 Kubica Williams 1m19.367s 11 Ricciardo Renault 1m22.597s

14.59: Sei i piloti sul tracciato: Sainz, Verstappen, Kvyat, Hamilton, Perez e Kubica ma nessuno sta migliorando le proprie prestazioni. Per tutti si lavora in ottica gara.

14.57: A breve tornerà in pista anche l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che manca all’appello in questo pomeriggio, oltre alla Ferrari. I tecnici di Maranello stanno lavorando alacremente per cercare di sistemare la monoposto in tempo e consentire a Leclerc di girare.

14.55: Verstappen raggiunge quota 100 giri. I suoi tempi si aggirano ancora attorno all’1’22″7. Come avevamo detto precedentemente. il connubio con Honda sta dando i frutti sperati e la macchina di Milton Keynes sta esibendo una velocità notevole. Un campionato che potrebbe vederla grande protagonista.

14.53: Come riporta autosport.com, 12 giri coperti da Verstappen sul passo dell’1’22″5 (gomme C2). E’ davvero un ottimo ritmo.

14.52: Migliora sensibilmente Lewis Hamilton: 1’19″071 per lui, che sale in settima posizione sfruttando bene gomme C3.

14.50: Verstappen si avvicina ai 100 giri e procede con gomme C2 sul passo dell’1’22″5. Estremamente consistente la Red Bull.

14.48: Ancora non arrivano novità sul fronte “Ferrari”: la Rossa è ferma ai box per le riparazioni in conseguenza del botto di Vettel di stamane. Leclerc potrebbe saltare questa sessione pomeridiana e sarebbe davvero un peccato per il monegasco che, comunque, avrebbe le possibilità di rifarsi domattina.

14.46: Si rivedono in pista la McLaren di Carlos Sainz, leader della graduatoria, la Racing Point di Perez ed Hamilton.

14.43: Un’altra conferma arriva su Verstappen: l’orange sta simulando un long run con un passo attorno all’1’22″5 (gomme C2)

14.40: Dopo aver fatto segnare il quarto miglior riferimento provvisorio, Grosjean ha alzato i suoi tempi. Ora gira in 1’20″0

14.37: Quarta piazza per Grosjean che con questo riscontro compie un grande balzo in avanti.

14.34: Grande miglioramento di Romain Grosjean, che sale in quarta posizione con la Haas F1 VF-19. 1’18″847 per Il francese ottenuto con gomme C3

14.30: Dopo 9 passaggi, Hamilton ha fatto rientro ai box: 1’20″531 il riscontro migliore del britannico, lontano dall’eccellenza ma ormai sappiamo come la Mercedes non guardi troppo al cronometro.

14.28: L’ultimo messaggio dalla Ferrari, parlava di un intervento che avrebbe richiesto ore. Gli uomini in “Rosso” sono a lavoro per rimettere in sesto la vettura danneggiata da Vettel. Nel caso spetterà a Leclerc portarla in pista anche se non si presenta una cosa facile.

14.25: 1’20″531 per Hamilton che migliora ulteriormente il proprio tempo sulla Mercedes (gomme C3), mentre Verstappen sta girando su tempi piuttosto alti con la Red Bull (gomme C3: 1’23” il passo dell’olandese.

14.23: Torna in pista anche la Racing Point del messicano Perez.

14.22: 1’21″154 per Hamilton che abbassa il riferimento precedente, scavalcando Ricciardo. Il britannico ora è decimo con gomme C3.

14.19: Hamilton è in pista con mescole C3 e il primo tempo che fa segnare è un 1’23″142. Un riscontro non certo entusiasmante quello del britannico.

14.16: In pista ora anche la Mercedes di Lewis Hamilton: la W10 con gomme C3

14.13: Un semplice giro di installazione per Perez, mentre Raikkonen procede sul ritmo dell’1’23” con gomme C2.

14.11. Intanto è sceso in pista anche Max Verstappen con la Red Bull RB15 dotata di gomme C3

14.08: Perez in pista con le gomme C5, quindi bisognerà tener conto dei tempi del messicano.

14.05: Robert Kubica torna in pista con la Williams ed è in pista con gomme C3 (banda gialla sulle spalle) e flow-viz rosa sulla parte sinistra dell’ala anteriore della sua Williams FW42. Kimi Raikkonen sta invece lavorando con mescole C2 (banda bianca).

14.02 Entra in pista l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, seguito dalla Force India di Sergio Perez

14.00 SEMAFORO VERDE!!! Si comincia

13.59: Gli unici cambiamenti di piloti che ci saranno in questa sessione pomeridiano saranno i seguenti: Hamilton prenderà il posto di Bottas (Mercedes), Hulkenberg al posto di Ricciardo (Renault) e teoricamente Leclerc al posto di Vettel (Ferrari), anche se in quest’ultimo caso tutto dipenderà dalla riparazioni dei tecnici sulla monoposto incidentata

13.58: Qui la specifica dei tempi associati alle coperture usate:

13.56: Di seguito, l’ordine dei tempi al termine della sessione mattutina:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m18.941s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 6 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 7 Perez Racing Point 1m19.202s 8 Kubica Williams 1m19.367s 9 Grosjean Haas 1m19.717s 10 Ricciardo Renault 1m22.597

13.55: 5′ al via della sessione pomeridiana!

13.52: In questo senso, bisognerà vedere se e quando la Ferrari tornerà in pista, visti i danni ingenti riportati dalla macchina stamane: la rottura dell’alettone e della sospensione, infatti, richiederà diverso tempo.

13.49: Per questo motivo, più che prendere atto di possibili miglioramenti cronometrici, sarà interessante verificare la consistenza del passo delle vetture presenti in pista.

13.46: Poco meno di 15′ e si riprenderà a girare. Verosimile pensare che i team faranno prove sui long run.

13.43: In Mercedes, dopo i problemi con la power unit, tutto ripristinato e Valtteri Bottas ha portato tranquillamente a compimento il proprio lavoro, senza denunciare criticità particolare. La W10 ha ripreso a macinare più km di tutti, senza incertezze.

13.40: Red Bull, da par suo, su ottimi livelli. Terzo tempo per il momento per Verstappen ma un grande passo sulle gomme a banda gialla. Come è accaduto ieri con Gasly, anche l’olandese è a proprio agio con la RB15, vettura ben bilanciata.

13.37: Di seguito un’immagine di Seb poco dopo il crash in curva 3

13.34: L’autore del miglior crono è stato Carlos Sainz che, montando le gomme C4, ha portato la sua McLaren in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’17″144 che rappresenta anche il nuovo record sul giro nei test invernali, migliorando l’1’17″182 di Vettel dell’anno passato (gomme HyperSoft)

🔥🔥🔥🔥Tiempazo para @Carlossainz55!!!

1️⃣:1️⃣7️⃣.1️⃣4️⃣4️⃣

Carlos ha rebajado los mejores tiempos del pasado invierno! #F1Testing pic.twitter.com/CYNI4X3tNk — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 27, 2019

13.32: Torniamo in cronaca ricordando quanto avvenuto stamane: in primis il botto di Sebastian Vettel, andato a muro all’esterno della curva-3, per un cedimento strutturale della macchina le cui cause non sono state ancora comunicate dalla Ferrari. Per Seb 2° tempo (40 giri).

13.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa seconda parte della seconda sessione dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna)

13.08 La sessione pomeridiana comincerà alle ore 14.00 con il semaforo verde, noi ci risentiamo alle 13.30.

13.06 La sessione mattutina si chiude dunque con una sorprendente McLaren in testa con Carlos Sainz in un tentativo di time-attack. Bene la Ferrari con Sebastian Vettel prima del guasto tecnico che ha causato l’incidente, mentre Red Bull e Mercedes lavorano specialmente sui long-run.

13.02 Di seguito la classifica dei migliori tempi al termine della sessione mattutina del day-2 della seconda serie di test collettivi di Formula 1 a Barcellona:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m18.941s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 6 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 7 Perez Racing Point 1m19.202s 8 Kubica Williams 1m19.367s 9 Grosjean Haas 1m19.717s 10 Ricciardo Renault 1m22.597s

13.00 BANDIERA A SCACCHI! L’ultimo miglioramento di giornata è di Robert Kubica, che si porta in ottava piazza con gomma C4.

12.58 Brutte notizie per la scuderia di Maranello, che prevede di non poter rientrare in pista per diverse ore.

12.56 Max Verstappen rientra ai box e termina il suo lavoro mattutino con il terzo tempo e 69 giri completati. Valtteri Bottas continua a girare in 1’21″3 e si porta a quota 71 passaggi sul traguardo.

12.54 Attualmente il solo Perez (oltre a Vettel) è fermo ai box, grande attività sul tracciato catalano in questi ultimi minuti di sessione.

12.51 Non arrivano novità dal box Ferrari, che proverà a far scendere in pista Charles Leclerc il prima possibile dopo la pausa pranzo.

12.49 Scende nuovamente in pista il leader di giornata Carlos Sainz per l’ultimo run della mattinata.

12.47 Ricciardo abbassa il proprio limite ad ogni passaggio ed ora gira in 1’22″597.

12.45 I tempi di Verstappen si alzano fino ad un 1’22″9 e l’olandese viene richiamato al box Red Bull.

12.43 Daniel Ricciardo si migliora per due giri consecutivi ma è sempre decimo in 1’22″855 con mescola C2.

12.41 Raikkonen continua a spingere ma non si migliora di pochi millesimi, ai box Bottas. Verstappen continua il suo long-run in 1’21″9.

12.38 Kimi Raikkonen entra in pista con le soft e si porta in sesta posizione con 1’19″194. Continua lo stint di Red Bull e Mercedes: ultimo passaggio rispettivamente in 1’21″8 e 1’21″5.

12.35 Romain Grosjean continua nel suo long-run con gomme C2, facendo segnare dei tempi molto costanti e più rapidi della Renault di Ricciardo di 1″5 (al netto del quantitativo di benzina a bordo).

12.33 Attualmente Verstappen e Bottas girano in fotocopia sull’1’21” basso con un nuovo set (appena montato) di gomme C3.

12.31 Sergio Perez si migliora di una manciata di centesimi ed è sempre sesto in 1’19″202 con la Racing Point.

12.29 Mezz’ora al termine della sessione mattutina e quasi tutti i team rientrano in pista per uno degli ultimi stint.

12.26 I due non si migliorano nel primo giro lanciato, probabilmente stanno utilizzando le gomme utilizzate in precedenza.

12.25 Verstappen e Bottas in pista con gomme C3 e poco carico di carburante. Aspettiamoci i fuochi d’artificio in questo run..

12.23 Abbastanza consistente il passo di Grosjean (1’23″8 e 1’24″2 gli ultimi passaggi) mentre tornano in pista Red Bull e Mercedes!

12.21 Robert Kubica scende in pista con gomma soft (C3) e si migliora in 1’20″600, rimanendo comunque in nona piazza.

12.19 La Haas apre il run con 1’24″1 e prosegue con 1’23″8, mentre Ricciardo si ferma ai box.

12.18 Simulazione di passo gara anche per Romain Grosjean, il quale monta gomme C2 proprio come Ricciardo.

12.16 Rientra in pista la Haas di Grosjean, mentre Ricciardo è molto costante sull’1’25”.

12.15 Il finlandese prende la via della pit-lane dopo aver messo a segno diversi giri sull’1’21” alto-1’22” basso con pneumatici C3.

12.13 Anche Sainz si ferma ai box, rimangono sul tracciato Bottas e Ricciardo, con quest’ultimo che è abbastanza costante sul piede dell’1’25”.

12.11 Ecco il primo video dell’incidente della Ferrari avvenuto in curva 3:

12.08 Un passo gara non molto competitivo per Ricciardo, il quale si sta attestando sull’1’25” con mescola C2 dopo aver cominciato con un 1’23″6.

12.06 Dopo uno stint di 10 tornate rientra in pit-lane Verstappen, attualmente sono in pista Sainz, Bottas e Ricciardo.

12.04 Verstappen alza leggermente i suoi tempi con un 1’22″8 ed un 1’23″2. Ai box Raikkonen dopo un breve run con gomma C3.

12.02 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m18.941s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 6 Perez Racing Point 1m19.265s 7 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.441s 8 Grosjean Haas 1m19.717s 9 Kubica Williams 1m21.164s 10 Ricciardo Renault 1m23.718s

12.00 Verstappen gira in 1’22″6 in una prova di long-run con gomma C3, mentre Ricciardo prova a risalire in classifica con la sua Renault.

11.59 Il finnico della Mercedes rientra subito ai box, mentre migliorano Kimi Raikkonen e Robert Kubica, rispettivamente 7° e 9°.

11.57 Bottas migliora di un decimo in 1’18″941 ma rimane in quarta piazza, prove di long-run per gli altri.

11.56 Montano tutti gomma C3 a parte Ricciardo, che è in pista con mescola C2.

11,55 Molto traffico in pista con tutti i piloti impegnati a parte Grosjean e Vettel.

11.54 Di seguito il numero di giri completati dai piloti sino a questo momento nella sesta giornata di test catalani:

Verstappen, 41

Vettel, 40

Bottas, 36

Ricciardo, 34

Sainz, 25

Kvyat, 24

Grosjean, 24

Raikkonen, 23

Perez, 16

Kubica, 14

11.52 BANDIERA VERDE!! Si ricomincia a girare al Montmelò!

11.50 La SF90 è rientrata nel garage della Rossa ed i meccanici hanno cominciato a riparare i vari danni subiti dalla macchina nell’impatto.

11.48 Prima di andare a sbattere, Sebastian Vettel aveva totalizzato 40 giri in mattinata, appena uno in meno dell’olandese Max Verstappen (il più attivo).

11.45 Siamo in regime di bandiera rossa da mezz’ora, manca un’ora e un quarto al termine della sessione mattutina.

11.43 Per i meccanici di Maranello ci sarà molto lavoro da fare, sia per riparare i danni sia per capire la natura del guasto. Vedremo se Vettel riuscirà a rientrare in pista prima della pausa pranzo.

11.41 Arriva anche la conferma ufficiale da parte della Ferrari: l’incidente è stato causato da un problema meccanico sulla SF90.

11.38 Sebastian Vettel si è recato al centro medico per effettuare un controllo di routine ma non dovrebbero esserci problemi fisici per il tedesco della Rossa.

11.36 Il carro attrezzi ha riportato la Ferrari ai box, tra pochi minuti si dovrebbe ricominciare a girare a Barcellona.

11.34 La fuoriuscita di pista di Vettel è stata sicuramente causata da un problema tecnico della vettura, anche se ancora non ci sono conferme a riguardo.

11.32 Le operazioni di recupero della SF90 sono ormai terminate, ma ci sono ancora da sistemare le protezioni danneggiate in quella zona del circuito.

11.30 In attesa della bandiera verde riproponiamo la classifica della sessione dopo 2:30.

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m19.080s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.234s 6 Perez Racing Point 1m19.704s 7 Grosjean Haas 1m19.717s 8 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.758s 9 Ricciardo Renault 1m24.122s 10 Kubica Williams 1m41.622s

11.28 La monoposto di Vettel sta per essere caricata e riportata ai box.

11.26 Momenti di difficoltà nel recupero della vettura, con la SF90 che si è inclinata all’indietro pericolosamente, con i marshals che hanno rischiato di vedersela piombare addosso.

11.24 La vettura di Vettel è stata coperta con un telo rosso per non mostrare i segreti della Sf90.

11.22 Sembra chiaro che ci sia stato qualcosa alla SF90. Non si può pensare ad un errore del pilota vista la direzione delle frenate. Peccato, dato che fino a quel momento Vettel stava procedendo alla grandissima con le C3 con un ritmo eccezionale.

11.20 Si sta procedendo al recupero della vettura. Ci vorranno ancora diversi minuti.

11.18 Si notano le frenate già sull’asfalto della sede stradale. Vedremo quali saranno le motivazioni.

11.17 Tutto ok per il pilota che è già sceso dalla vettura, ma la vettura è ko!!

11.16 ATTENZIONE!! VETTEL è andato sbattere in curva 3!

11.15 BANDIERA ROSSA – STAVOLTA è VETTEL!

11.13 Al comando rimane Carlos Sainz che, come Lando Norris ieri, ha montato le gomme C4 (le ultrasoft 2018) con poca benzina per far segnare il nuovo record dei test di quest’anno.

11.11 SUBITO VETTEL!!! 1:18.195 con gomma C3! Il passo del tedesco si conferma notevole e costante!

11.10 Si riparte e subito Vettel, Kvyat e Perez sono sul tracciato.

11.09 Tutto già risolto. Piccolo intoppo durante una prova di partenza e, di conseguenza: BANDIERA VERDE

11.08 Sembra trattarsi di Max Verstappen, fermo all’uscita della pit-lane.

11.07 ANCORA BANDIERA ROSSA IN PISTA!!!

11.05 Nel frattempo McLaren annuncia che Fernando Alonso rimarrà ambasciatore del team inglese.

11.03 Si inizia con diverse simulazioni di passo gara. Raikkonen e Ricciardo, per esempio, sono già in questa modalità.

11.01 Buona cornice di pubblico oggi al Montmelò.

11.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO DUE ORE DI SESSIONE:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.311s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m19.205s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.351s 6 Perez Racing Point 1m19.704s 7 Grosjean Haas 1m19.717s 8 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.758s 9 Ricciardo Renault 1m24.122s 10 Kubica Williams 1m41.622s

10.58 Riepilogo record di Barcellona. Vettel nei test 2018 chiuse in 1:17.182, a questo punto si mira all’1:16.904 di Bottas nei test di maggio 2018.

Vettel marcó el año pasado el mejor tiempo de los #F1Testing invernales con un 1:17.182 (neumático Hypersoft). Ahora tenemos como objetivo los mejores tiempos de @ValtteriBottas en los test de mayo y la pole @LewisHamilton en el GP del año pasado #F1Testing pic.twitter.com/q24V9dCatv — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 27, 2019

10.56 Raikkonen sfiora il suo miglior tempo di giornata in 1:19.900. Vettel torna ai box e ne esce subito.

10.54 Di nuovo in pista Grosjean dopo un rapido stop ai box.

10.52 Torna sul tracciato anche Kimi Raikkonen per il suo quarto run. Nel frattempo Ricciardo procede sfiorando il suo miglior tempo, mentre Vettel è circa un secondo più lento del suo miglior crono.

10.50 In pista Vettel, Grosjean e Ricciardo.

10.48 Romain Grosjean migliora in 1:19.717 in ottava posizione.

10.46 Aggiornamento computo giri completati

Verstappen, 35

Bottas, 29

Vettel, 27

Sainz, 20

Kvyat, 19

Ricciardo, 17

Grosjean, 16

Raikkonen, 15

Kubica, 13

Perez, 12

10.45 Tornano in pista Ricciardo e Vettel.

10.43 BANDIERA VERDE! SI RIPARTE!

10.42 Uno scorcio di Kvyat in azione alla chicane conclusiva.

10.40 Approfittiamo della pausa per riproporre la classifica dei tempi:

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.311s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m19.205s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.351s 6 Perez Racing Point 1m19.704s 7 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.758s 8 Grosjean Haas 1m19.786s 9 Ricciardo Renault 1m24.122s 10 Kubica Williams 1m41.622

10.37 Operazione di recupero vettura in corso. Attendiamo la ripartenza della sessione.

10.35 Carlos Sainz è fermo all’uscita della pit-lane. Vedremo quale sarà il problema dello spagnolo.

10.34 BANDIERA ROSSA IN PISTA

10.33 Riproponiamo il super-tempo di Carlos Sainz

🔥🔥🔥🔥Tiempazo para @Carlossainz55!!!

1️⃣:1️⃣7️⃣.1️⃣4️⃣4️⃣

10.32 Migliora Kvyat in 1:19.351 sempre con C3 ed è quinto a un decimo da Bottas.

10.30 ED ECCO VETTEL!!!!!! 1:18.311!!!!!!!! Gomma C3 Il tedesco sale in seconda posizione superando Verstappen.

10.29 Un bellissimo scatto di Verstappen, secondo a 1:18.395.

10.27 Torna in pista Vettel, mentre Kvyat fa segnare 1:19.420 e sale in quinta posizione.

10.25 Sergio Perez prosegue nel suo lavoro. Per il momento 12 giri ma tempo di 1:19.704.

10.23 Nonostante la gomma C4, Sainz ha stampato un crono veramente notevole. Ad un secondo dalla pole di Hamilton del GP del 2018: 1:16.173.

10.21 Verstappen con C3 migliora ancora e sale a 1:18.395, di nuovo secondo.

10.20 CARLOS SAINZ VOLAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! 1:17.144!!!!!!!!!!! NUOVO RECORD DEI TEST!!!! GOMMA C4.

10.19 Bottas balza in avanti e piazza un ottimo 1:19.205 con le gomme medie!

10.18 Verstappen entra in pista con le gomme C3, Bottas è su C2.

10.16 Romain Grosjean migliora ancora in 1:19.786 con le C2, ma rimane in sesta posizione.

10.15 CARLOS SAINZ FULMINE!!!!!!!! 1:17.503!!!! Lo spagnolo vola al primo posto, sfiorando il record assoluto dei test di Barcellona! Per lui gomme C4.

10.14 Vettel chiude 10 giri di run sul piede dell’1:20.

10.13 Aggiornamento giri completati al momento:

Verstappen, 23

Vettel, 22

Bottas, 16

Ricciardo, 15

Sainz, 14

Kubica, 12

Perez, 12

Raikkonen, 11

Kvyat, 9

Grosjean, 4

10.11 Kimi Raikkonen migliora in 1:19.788 ed è quinto.

10.09 Molto traffico in pista in questo momento, con Kubica, Vettel che prosegue su ottimi tempi, Raikkonen, Kvyat e Sainz,.

10.07 Piccolo controllo in Haas per Grosjean prima del rientro in pista.

10.05 Prosegue il lavoro di Valtteri Bottas, che rimane settimo in 1:22.624 con gomma C4.

10.04 Ancora un leggero miglioramento di Perez, che scende a 1:19.704, sempre in quarta piazza.

10.03 VETTEL!!! 1:18.909 sale in seconda posizione, sempre su C3. Kvyat 1:21.990 sale in sesta posizione con le C4.

10.02 Perez scende ancora a 1:19.817, Kvyat prosegue con gomme C4, mentre Ricciardo è ancora sull’1:24.122 con le medie.

10.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO UN’ORA DI SESSIONE

1 Sainz McLaren 1m18.878s 2 Verstappen Red Bull 1m18.979s 3 Vettel Ferrari 1m19.132s 4 Perez Racing Point 1m19.962s 5 Raikkonen Alfa Romeo 1m21.423s 6 Bottas Mercedes 1m22.624s 7 Ricciardo Renault 1m25.961s 8 Kubica Williams 1m42.611s Grosjean Haas No time Kvyat Toro Rosso No time

9.59 Anche Perez migliora e vola in quarta posizione in 1:19.962.

9.58 Cresce anche Vettel! 1:19.132, ma rimane in terza posizione.

9.57 Record nel T1 di Sainz, confermato nel T2, lo spagnolo sale in vetta! 1:18.878 per il portacolori della McLaren.

9.56 In pista Kvyat e Ricciardo, mentre Bottas è su C2. Perez e Vettel si uniscono al gruppo…

9.54 Splendide immagini dal Montmelò.

9.53 Carlos Sainz migliora ancora e piazza un buon 1:19.071, portandosi a 253 millesimi da Verstappen.

9.52 Uno sguardo al rettilineo del traguardo del Montmelò.

9.50 Valtteri Bottas torna in pista per il suo secondo stint. Entra con le C2.

9.49 Sainz sale subito in terza posizione con il tempo di 1:19.825 con gomma C3.

9.48 Verstappen procede a 2.5 secondi dal suo miglior tempo. Nel frattempo Autosport.com annuncia che Ricciardo effettuerà una simulazione di gara nel corso della mattinata. Entra in pista Sainz con C3.

9.46 Entra in pista Robert Kubica. Per il momento il polacco è fermo ad un 1:48.157.

9.44 Raikkonen torna ai box, seguito anche da Verstappen. Vettel procede per il suo giro numero 15.

9.42 Di nuovo sul tracciato anche Daniel Ricciardo.

9.41 Record per Verstappen nel T2, ma l’olandese si ferma all’1:19.100 e non riesce a migliorare.

9.39 Migliora anche Raikkonen, 1:21.423 con C3.

9.38 DI NUOVO VERSTAPPEN! 1:18.979! L’olandese sfrutta le C3 nuove e migliora nuovamente.

9.36 Vettel piazza il record nel T1 ma si ferma in 1:20.321 al secondo posto. Di nuovo in pista anche Verstappen con C3.

9.35 Si lavora sui dettagli a Barcellona…

9.34 Primo tentativo per Vettel: 1.22.316 con C3. Secondo posto immediato per l’ex Red Bull.

9.33 Tornano a rombare i motori! Kubica (C4), Perez (C5) e Vettel sul tracciato. Come previsto, il tedesco monta le C3.

9.32 C’è grande curiosità per capire come si muoverà Vettel in questa mattinata. La Ferrari penserà ancora ai long run con le gomme soft/medie o proverà anche una simulazione di qualifica?

9.30 Conclusa la prima mezzora dei test odierni, ma nessun pilota in pista. Speriamo che la situazione si movimenti a breve.

9.28 Tutto quello che c’è da sapere sulla giornata odierna.

9.26 In questo momento tracciato senza piloti impegnati. Vedremo chi sarà il primo a rientrare.

9.24 Verstappen ci smentisce subito e va ai box, anche lui dopo 9 tornate.

9.23 Verstappen prosegue nel suo run, tutti gli altri hanno effettuato solamente installation lap.

9.21 Nove tornate per Bottas che decide di tornare ai box.

9.20 Kimi Raikkonen impegnato sul tracciato.

9.19 Max Verstappen in pista, bellissimo scatto dell’olandese

9.18 Rimangono in pista solo Verstappen e Perez.

9.17 Solo un installation lap per Ricciardo

9.16 Verstappen parte subito alla grande: 1:19.983 sempre su C3.

9.14 Inizia il suo turno anche Daniel Ricciardo, e le ghiere non mancano…

9.13 Riepilogo piloti nelle prossime sessioni.

9.12 Subito record nel T1 e T2 per l’olandese che chiude il suo primo tentativo in 1:21.038 e vola al comando con 1.6 su Bottas.

9.10 Entra in scena anche Max Verstappen e inizia da dove la Red Bull aveva lasciato ieri, ovvero dalla gomme C3, soft.

9.09 Tutto pronto anche in casa Force India, che oggi vedrà nuovamente Sergio Perez al volante.

9.08 La Ferrari comunica che le temperature al momento sono più rigide del previsto. _Siamo sui 6°

9.07 Bottas migliora subito e va sull’1:22.624, il finlandese inizia a fare sul serio sin dall’avvio.

9.06 1:24.616 per Bottas con gomma C4.

9.05 Mentre Grosjean torna subito ai box, Kubica, Vettel e Raikkonen chiudono il primo giro.

9.04 L’ingresso in pista di Romain Grosjean

9.03 In pista anche Kubica, Vettel, Sainz (C5) e Grosjean

9.02 Rompe gli indugi Valtteri Bottas con le C4! Il finlandese deve recuperare l rà di effettuare.

9.01 Robert Kubica è già pronto all’azione sulla sua FW42 Williams!

9.00 SEMAFORO VERDE – SCATTA LA 6a GIORNATA DEI TEST DI BARCELLONA!

8.59 Un minuto al via della sessione. Tutto pronto al Montmelò!

8.57 In casa Mercedes, invece, grosso spavento ieri con il motore di Bottas finito arrosto. Campanello d’allarme notevole per una scuderia che, ad ogni modo, si sta nascondendo in maniera notevole. L W10 può andare molto più forte di quanto messo in mostra.

8.55 Questa mattina prenderà il via Sebastian Vettel per la Ferrari. La SF90 nella giornata di ieri ha segnalato un piccolo problema all’impianto di raffreddamento, risolto immediatamente. Oggi vedremo il tedesco forzare sui tempi o proseguirà sulle lunghe distanze come sempre?

8.53 I risultati di ieri. Giornata condizionata, anche, dai problemi tecnici di Ferrari e Mercedes.

8.51 Ed ecco ora Max Verstappen dare il via alla propria giornata. L’olandese torna in azione e cercherà di confermare le ottime prestazioni, soprattutto a livello di passo gara, messe in mostra dalla nuova RB15.

8.49 Tempo di un primo bilancio. I cinque migliori tempi dei primi cinque giorni di test. Comanda ancora Nico Hulkenberg. Ma, per capire la veridicità di questi tempi, è sufficiente notare che non ci sono nè Ferrari, nè Mercedes.

TOP FIVE LAP TIMES SO FAR: PRE-SEASON TESTING 1 Hulkenberg 1:17.393 (Test 1, Day 4) 🚀

2 Albon 1:17.637 (Test 1, Day 4)

3 Kvyat 1:17.704 (Test 1, Day 3)

4 Norris 1:17.709 (Test 2, Day 1)

8.47 Carlos Sainz si avvicina al box della McLaren. Dopo il miglior tempo di ieri di Lando Norris oggi toccherà allo spagnolo girare con la MCL34

8.45 Uno sguardo al tracciato del Montmelò. Sole pieno e temperatura che sfiora già i 10°. Anche oggi dovremmo vivere una giornata senza intoppi. Team e piloti potranno ancora una volta sfruttare le otto ore di sessione.

8.42 La line-up dei piloti di oggi:

Mercedes: Bottas/Hamilton Ferrari: Vettel/Leclerc Red Bull: Verstappen Renault: Ricciardo/Hulkenberg Haas: Grosjean McLaren: Sainz Racing Point: Perez Alfa Romeo: Raikkonen Toro Rosso: Kvyat Williams: Kubica

8.40 Buongiorno e benvenuti al Montmelò! Tra 20 minuti prenderà il via la sesta giornata dei test pre-stagionali di Barcellona!