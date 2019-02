F1, Test Barcellona 2019: Norris il migliore e poi si ferma, bene Ferrari e Red Bull sull passo gara, la Mercedes di Bottas va a fuoco!

E’ del britannico Lando Norris il miglior crono della prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sulla pista di Barcellona (Spagna). Il pilota della McLaren, montando gomme C5, ha ottenuto il miglior crono di 1’17″709 sfruttando l’apporto della mescola più morbida e massimizzando la propria prestazione. Ironia della sorte Norris è stato costretto a fermarsi in curva-2, poco dopo aver ottenuto il suo tempo, per un problema di natura idraulica sulla sua vettura, causando anche la bandiera rossa negli ultimi minuti del turno.

Alle sue spalle troviamo la Red Bull del francese Pierre Gasly (1’17″715, gomme C3) e la Racing Point del canadese Lance Stroll (1’17″824, gomme C4). Da sottolineare la prova del transalpino, velocissimo con gli pneumatici a banda gialla sia sul giro secco che sul passo gara. Un segnale inequivocabile che il progetto RB15 è di grande qualità (136 giri completati) e il motore Honda risponde bene sull’affidabilità. In quarta posizione la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco si è espresso su livelli molto simili a quelli della macchina di Milton Keynes (1’17″925 gomme C3) e soprattutto mettendo in luce sui suoi 81 giri completati un gran passo gara con le mescole a banda gialla e rossa. Segno che la SF90 è veloce. Sfortunatamente quest’oggi è arrivato anche il primo problema tecnico ed a pagarne le conseguenze è stato Charles Leclerc (settimo in 1’18″651, gomme C3). Il monegasco ha portato a termine solo 29 tornate per via di un problema al sistema di raffreddamento che lo ha costretto lungamente al box e quindi sulla sua prestazione pesa decisamente questo contrattempo.

Due facce della stessa medaglia anche in Mercedes. La W10 si è presentata a questo day-1 in una versione molto diversa rispetto alla prima finestra di prove in Catalogna. Gran parte del corpo vettura è stato modificato, per rendere la macchina di Brackley più stabile. Di questo ne ha giovato Lewis Hamilton che, senza nessun problema, ha completato il proprio programma con le mescole C2 (83 giri), segnando il 12° tempo (1’20″332) ma non forzando mai il ritmo. Non è andata altrettanto bene al compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finnico si è dovuto fermare nel suo primo giro in pista per via di problemi di pressione dell’olio e con un principio di incendio annesso. Il team ha deciso di cambiare la power unit per precauzione e il pilota nordico ha potuto completare solo 7 giri, realizzando l’undicesimo tempo (1’20″167, gomme C2), proprio davanti a Lewis. Una giornata sicuramente da dimenticare per lui.

Da segnalare l’ottimo quinto tempo del nostro Antonio Giovinazzi sull’Alfa Romeo (1’18″589, gomme C4), dando seguito alle ottime cose viste già la scorsa settimana (99 tornate) con la C38.

CLASSIFICA TEST BARCELLONA 2019 – PRIMA GIORNATA

1 Norris McLaren 1m17.709s 2 Gasly Red Bull 1m17.715s 3 Stroll Racing Point 1m17.824s 4 Vettel Ferrari 1m17.925s 5 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.589s 6 Albon Toro Rosso 1m18.649s 7 Leclerc Ferrari 1m18.651s 8 Magnussen Haas 1m18.769s 9 Russell Williams 1m19.662s 10 Ricciardo Renault 1m20.107s 11 Bottas Mercedes 1m20.167s 12 Hamilton Mercedes 1m20.332s 13 Hulkenberg Renault 1m20.348s

