LIVE Test F1 Barcellona 2019, DIRETTA 27 febbraio: orario di oggi e come vederli in tv e streaming

Oggi, mercoledì 27 febbraio, siamo giunti alla seconda giornata della settimana numero due per quanto riguarda i test F1 2019 di Barcellona. Sul tracciato del Montmelò vedremo altre otto importantissime ore di lavoro che permetteranno a team e piloti di avvicinarsi nel migliore dei modi al via del campionato, che si terrà nel weekend del 17 marzo in Australia, all’Albert Park di Melbourne.

La Ferrari dopo il primo intoppo di ieri, proseguirà con Charles Leclerc e Sebastian Vettel per capire, in primo luogo, se tutto filerà alla perfezione con una SF90 che sta dimostrando ottime cose. In casa Mercedes invece, sarà importante vedere il comportamento della Power Unit, dopo la rottura di ieri sulla vettura di Valtteri Bottas. Lewis Hamilton dal canto suo continuerà nel suo lavoro di avvicinamento al Mondiale, senza pensare troppo al giro veloce fine a sé stesso.

Di seguito il calendario e gli orari del mercoledì dei Test riservati alla Formula Uno di Barcellona.

SECONDA GIORNATA TEST F1 BARCELLONA 2019

Martedì 26 febbraio

ore 09.00-13.00 prima parte giornata

ore 14.00-18.00 seconda parte giornata

