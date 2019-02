F1, Test Barcellona 2019: risultati mattina 27 febbraio. Sainz in testa con record, Vettel 2° va a muro, Verstappen e Bottas concentrati sul passo gara

Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della prima parte della seconda sessione di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra un’ottima prestazione sul giro secco. Tuttavia, l’alfiere di Woking è stato costretto anche a fermarsi per via di un problema tecnico di natura idraulica sulla sua monoposto.

Alle spalle troviamo proprio Vettel (1’18″195 gomme C3), protagonista di un incidente che ha posto fine alle sue prove odierne. Un problema meccanico sulla SF90 la causa del crash. Secondo quanto riferito dalla scuderia di Maranello, la vettura rimarrà a lungo ai box. Il team ha individuato l’area del cedimento che ha provocato l’uscita di pista di Seb e ha iniziato a lavorare per ripristinare la macchina.

We are foreseeing the car won’t go out on track for a few hours. #SF90 #F1Testing #essereFerrari — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 27, 2019

Non sarà quindi facile rivedere il monegasco Charles Leclerc in pista oggi, già poco fortunato ieri per un’avaria sul sistema di raffreddamento della Rossa. Un peccato, comunque, per il quattro volte iridato che aveva messo in mostra un’ottima velocità in termini di costanza (40 giri completati).

In terza e quarta piazza la Red Bull di Max Verstappen (1’18″395, gomme C3) e la Mercedes di Valtteri Bottas (1’18″914, gomme C3). Per l’olandese (69 giri) e il nordico (74 giri) tante tornate portate a termine e un ottimo ritmo con le gomme C3. In particolare, la monoposto di Milton Keynes è parsa molto ben equilibrata, con una velocità di crociera sull’1’21″/1’22” che attesta la bontà della RB15. Alle loro spalle seguono la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat (1’19″060, con gomme C3) e l’Alfa Romeo di “Iceman” Kimi Raikkonen (1’19″194, gomme C3). Per Kimi una buona mattinata sulla C38 e tante informazioni utili per lo sviluppo.

Da segnalare l’ottavo posto del polacco Robert Kubica (1’19″367), con una Williams che sta cercando di uscire dalla crisi. Il crono ottenuto con le gomme a banda rossa gli ha permesso di scalare la graduatoria e concedersi un sorriso. In fondo alla classifica Daniel Ricciardo: l’australiano della Renault, quest’oggi, aveva in programma la simulazione di un GP ma il botto di Vettel ha alterato i suoi programmi (1’22″597, gomme C2).

I RISULTATI DEI TEST DI BARCELLONA 2019 – 27 FEBBRAIO (MATTINA)

1 Sainz McLaren 1m17.144s 2 Vettel Ferrari 1m18.195s 3 Verstappen Red Bull 1m18.395s 4 Bottas Mercedes 1m18.941s 5 Kvyat Toro Rosso 1m19.060s 6 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.194s 7 Perez Racing Point 1m19.202s 8 Kubica Williams 1m19.367s 9 Grosjean Haas 1m19.717s 10 Ricciardo Renault 1m22.597s

