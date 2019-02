LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: mattina 20 febbraio, torna in pista Sebastian Vettel!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di test a Barcellona (Spagna). Dopo il dominio delle prime due giornate della Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, si continua a girare al Montmelò per il day 3 dei test invernali pre-stagionali di Barcellona in vista dell’apertura del Mondiale 2019 di Formula Uno. I team proseguiranno il programma di lavoro raccogliendo dati fondamentali su svariati aspetti tecnici delle nuove vetture, tra cui degrado delle gomme Pirelli, efficacia del set-up, potenza e affidabilità delle power-unit.

Il duello tra Ferrari, Mercedes e Red Bull (i tre team pretendenti al titolo iridato) non è ancora salito di colpi e probabilmente bisognerà aspettare le ultime due giornate della seconda finestra di test per poter confrontare le prestazioni pure dei vari Vettel, Hamilton, Verstappen e Leclerc. Oggi vedremo all’opera il quattro volte campione del mondo sulla Rossa nella sua seconda giornata al volante della SF90, mentre la W10 continuerà ad alternare i propri piloti tra sessione mattutina e pomeridiana.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di test a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00. Buon divertimento! FOTOCATTAGNI

La line-up della terza giornata – Il programma della terza giornata – La cronaca della prima giornata – La cronaca della seconda giornata

9.07 Installation lap con gomme full wet per il tedesco, che infatti rientra subito ai box dopo aver completato il primo giro di giornata.

Bandiera verde! Subito in pista Vettel con vistosi tubi di Pitot montati sull’ala posteriore e gomme Full Wet per l’installation lap #F1Testing pic.twitter.com/fnimBJ1c3d — LiveGP.it (@LiveGPit) February 20, 2019

9.05 Anche la Ferrari rompe gli indugi e scende in pista con Sebastian Vettel!

9.03 I primi a scendere in pista sono Raikkonen (Alfa), Hulkenberg (Renault), Bottas (Mercedes), Fittipaldi (Haas) e Kvyat (Toro Rosso).

9.00 SEMAFORO VERDE!!

8.58 Ormai ci siamo! Tra due minuti comincerà il day 3 dei test di Barcellona riservati alle monoposto di Formula 1.

8.55 Torna in pista anche lo spagnolo Carlos Sainz, il quale si era distinto nella prima giornata per aver portato la sua McLaren in seconda posizione in un tentativo di time attack con gomme C4 (più morbide).

8.50 Diamo uno sguardo ad alcune delle novità tecniche più interessanti portate dai team del circus nelle prime due giornate di prove a Barcellona.

8.45 C’è grande curiosità per vedere come si svilupperà il programma di lavoro di Ferrari e Red Bull, con Sebastian Vettel e Max Verstappen che scenderanno in pista per la seconda volta nei test dopo aver rotto il ghiaccio con le nuove monoposto nella giornata d’apertura.

8.40 Si attende nella tarda mattinata l’esordio ufficiale in pista in questi test per la Williams, che dopo aver saltato le prime due giornate di prove è finalmente arrivata nel paddock in mattinata. Molto probabile a questo punto l’esordio stagionale odierno per il polacco Robert Kubica, da questa stagione pilota di F1 a tempo pieno nel team britannico.

La #WilliamsF1 si è finalmente palesata ai #F1Testing

Da notare i curiosi badge board in foto. pic.twitter.com/MrVs94gzXm — AndreaGuglielmetti™ (@sguia81) February 20, 2019

8.35 Di seguito l’elenco completo dei piloti impegnati nella terza giornata di test.

FERRARI – Sebastian Vettel

MERCEDES – Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

RED BULL – Max Verstappen

RENAULT – Nico Hulkenberg/Daniel Ricciardo

HAAS – Romain Grosjean/Pietro Fittipaldi

MCLAREN – Carlos Sainz

RACING POINT – Sergio Perez

ALFA ROMEO – Kimi Raikkonen

TORO ROSSO – Daniil Kvyat

WILLIAMS – Robert Kubica/Nicholas Latifi

8.30 Mattinata nuvolosa in quel di Montmelò, con le temperature dell’asfalto che potrebbero creare qualche problema di mancanza di grip ai piloti specialmente nelle prime ore della giornata.

¡Buenos días desde el paddock de @Circuitcat_es! En 40 minutos arranca la tercera jornada de test. ¿Nos acompañas? #F1Testing pic.twitter.com/z9PqzOEIVt — PitLane F1 (@PitLane_F1) February 20, 2019

8.25 Si torna dunque in pista per il day 3 di questi test sinora molto incoraggianti per la Ferrari, capace di far segnare il miglior tempo in entrambe le prime giornate prima con Sebastian Vettel e poi con il neo-arrivato Charles Leclerc. Oggi vedremo all’opera il tedesco della Rossa per la sua seconda giornata alla guida della SF90.

Happy Seb back on the track today for driving SF90 😊 ⌛️: Testing starts in 30min.#F1Testing #Seb5 #Ferrari pic.twitter.com/FcA4BDtcSr — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) February 20, 2019

8.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta della terza giornata di test pre-stagionali di Formula 1 a Barcellona, sul circuito del Montmelò.