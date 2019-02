F1, Risultati e classifica Test Barcellona 2019: day-3. Kvyat firma il miglior tempo, Vettel e Hamilton puntano sui long run

Daniil Kvyat ha a sorpresa firmato il miglior tempo nella terza giornata dei Test F1 a Barcellona, il pilota della Toro Rosso ha stampato un eccezionale 1:17.704 proprio nell’ultimo quarto d’ora a disposizione e ha così battuto Kimi Raikkonen per 58 millesimi. Il finlandese della Alfa Romeo e il leader della classifica hanno usato le mescole più morbide per realizzare il tempone, terzo posto per il buono Daniel Ricciardo su Renault mentre Sebastian Vettel è quarto.

Oggi la Ferrari si è concentrata sui long run e il tedesco ha dimostrato un eccellente passo gara, la Rossa non si è concentrata sul cronometro come invece aveva fatto nei giorni precedenti e ha preferito mettere chilometri e giri in cascina per avere più dati a disposizione. La Mercedes continua a coprirsi, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton non sono mai andati alla ricerca dei tempi e sono addirittura fuori dalla top ten a oltre due secondi da Vettel. Di seguito la classifica dei tempi della terza giornata di Test F1 a Barcellona.

CLASSIFICA TEMPI TEST F1 BARCELLONA (DAY 3, 20 FEBBRAIO):

1 Kvyat Toro Rosso 1m17.704s 2 Raikkonen Alfa Romeo 1m17.762s 3 Ricciardo Renault 1m18.164s 4 Vettel Ferrari 1m18.350s 5 Verstappen Red Bull 1m18.787s 6 Hulkenberg Renault 1m18.800s 7 Grosjean Haas 1m19.189s 8 Fittipaldi Haas 1m19.249s 9 Sainz McLaren 1m19.354s 10 Perez Racing Point 1m20.102s 11 Bottas Mercedes 1m20.693s 12 Hamilton Mercedes 1m20.818s 13 Russell Williams 1m25.625s

