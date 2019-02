F1, Test Barcellona 2019: risultati 20 febbraio (mattina). Raikkonen sorprende tutti, ma ottimo passo per la Ferrari

La terza giornata dei test pre-stagionali di Barcellona si è aperta con una sorpresa rispetto alle uscite precedenti, infatti al comando della classifica non c’è la Ferrari. Il miglior tempo della sessione mattutina è stato siglato dal finlandese Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), il quale è andato a caccia della prestazione montando un set di gomme C5 (le più morbide in assoluto) e sfondando per la prima volta il muro dell’1’18” con un notevole 1’17″762 che rappresenta il miglior crono della settimana.

La Ferrari ha comunque brillato anche nella mattinata odierna mostrando un ottimo passo e firmando il secondo tempo della sessione con Sebastian Vettel. Il tedesco ha svolto il programma di lavoro previsto senza intoppi, collezionando 80 giri complessivi e dimostrandosi anche oggi a proprio agio al volante della SF90 come testimoniano diversi long-run di qualità con gomme C2 e C3. Il nativo di Heppenheim ha ottenuto il suo miglior crono in 1’18″350 con la mescola di pneumatici a banda gialla (C3), ma ha impressionato specialmente nel suo ultimo stint di 11 giri con gomme più dure in cui ha messo a referto diversi tempi interessanti con grande costanza tra cui un eccezionale 1’18″614.

Terza posizione per una buona Renault, con Nico Hulkenberg staccato di 1.038 dalla vetta con il compound C4 ma capace di precedere di 0.097 il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) e di 0.099 l’olandese Max Verstappen. Il giovane pilota della Red Bull ha effettuato molti test aerodinamici e nell’ultima parte della sessione ha ottenuto il suo crono con gomma C3, pagando poco più di mezzo nei confronti di Sebastian Vettel con lo stesso set di pneumatici. Il terzo pilota della Haas, il brasiliano Pietro Fittipaldi, si è ben distinto siglando il sesto riscontro cronometrico a 1″5 dal leader (mescola C4), mentre lo spagnolo Carlos Sainz ha portato la McLaren al settimo posto a 1″6 di ritardo ma con gli pneumatici a banda gialla. Completano il quadro il messicano Sergio Perez (Racing Point), ottavo a 2.340, ed il finlandese Valtteri Bottas, nono a 2.931 dalla vetta. La Mercedes si è ancora una volta concentrata sulla raccolta dati e sulle simulazioni di long-run con carico di carburante, non andando a caccia del time attack e percorrendo un totale di 88 giri.

CLASSIFICA – TEST BARCELLONA 2019 – DAY-3 (MATTINA)

1 7 K. Raikkonen (C5) Alfa Romeo 1’17″762 64 2 5 S. Vettel (C3) Ferrari +00″588 1’18″350 80 3 27 N. Hulkenberg (C4) Renault +01″038 1’18″800 63 4 26 D. Kvyat (C3) Toro Rosso +01″135 1’18″897 48 5 33 M. Verstappen Red Bull +01″137 1’18″899 33 6 10 P. Fittipaldi (C4) Haas +01″487 1’19″249 48 7 55 C. Sainz (C3) McLaren +01″592 1’19″354 27 8 11 S. Perez (C2) Racing Point +02″340 1’20″102 43 9 77 V. Bottas (C3) Mercedes +02″931 1’20″693 88

