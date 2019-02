F1, Test Barcellona 2019: risultati. Charles Leclerc impressiona, le Mercedes continuano a nascondersi

Charles Leclerc chiude in vetta, e non di poco, la seconda giornata dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il monegasco, subito a suo agio con la sua nuova Ferrari SF90, ha piazzato il miglior tempo nel corso della mattinata, facendo segnare un ottimo 1:18.247 (con gomma C3, la soft), a pochi millesimi dal tempo di Sebastian Vettel di ieri (1:18.161). Leclerc ha lavorato a lungo collezionando oltre 150 giri e mettendo in mostra una vettura eccellente, sia sul giro secco, sia sui long run.

Alle sue spalle diverse sorprese. Il secondo tempo, dopotutto, lo ha realizzato l’inglese Lando Norris che ha spinto la sua McLaren fino all’1:18.553 (ma con gomma C4, la più morbida) in una serie di time attack finali. La vettura inglese, ad ogni modo, sembra essere nata in maniera migliore rispetto alle precedenti, sopratutto a livello di affidabilità. Terza posizione per il danese Kevin Magnussen. Il portacolori della Haas nel corso della mattinata ha saputo fissare il tempo di 1:19.206 con gomma soft, non migliorando poi nella sessione pomeridiana.

Quarta posizione per il thailandese Alexander Albon, che ha messo alla frusta la sua Toro Rosso, mettendo a referto il tempo di 1:19.301, ottenuto con gomma C4, la più morbida. Al quinto posto il nostro Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese ha girato per 101 tornate con la sua Alfa Romeo, realizzando il tempo di 1:19.312, anch’esso con le gomme marchiate di rosso.

In sesta posizione la prima delle Mercedes, con Valtteri Bottas fermo ad 1:19.535. La vettura di Brackley rimane ancora a debita distanza dalla Ferrari (a parità di gomma) e la situazione non è certo quella che tutti si aspettavano. Come se non bastasse, poi, il suo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, è addirittura decimo con il tempo di 1:19.928, con la sensazione che, come ogni anno, il team anglo-tedesco sia ben poco attento al giro che faccia scalpore, ma stia lavorando sui dettagli e sui carichi di benzina importanti.

In settima posizione, quindi, troviamo Pierre Gasly (Red Bull) con il miglior tempo di 1:19.841, ma con un turno chiuso anzitempo dopo essere andato a sbattere a metà pomeriggio al termine di un testa-coda. In ottava e nona posizione, quindi, troviamo le due Renault di Nico Hulkenberg (1:19.837) e Daniel Ricciardo (1:19.886) concentrati, soprattutto il tedesco, sulle lunghe distanze, ma con una RS19 ancora lontana dalle migliori vetture del lotto.

Undicesimo il canadese Lance Stroll con la Racing Point, con il tempo di 1:20.433, mentre è 12esimo, ed ultimo, il brasiliano Pietro Fittipaldi (Haas) che ha mosso i primi passi con la monoposto statunitense al termine della sessione, chiudendo con un onorevole 1:21.849.

Domani team e piloti di nuovo in pista per la terza giornata della prima settimana di test al Montmelò. Torneranno in scena Sebastian Vettel, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Si incomincia, come sempre, alle ore 9.00, per concludere alle ore 18.00.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

