LIVE Cecchinato-Schwartzman, Finale Atp Buenos Aires 2019 in DIRETTA: che scontro diretto per la classifica!

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires tra il nostro Marco Cecchinato e l’argentino Diego Schwartzman. Sulla terra battuta outdoor del Paese sudamericano il nostro rappresentante cerca il primo titolo stagionale, ma il suo avversario odierno sarà un vero osso duro.

Il siciliano si conferma dunque un grande specialista della terra rossa, superficie su cui si è immediatamente ritrovato dopo la prematura eliminazione patita al primo turno degli Australian Open. Si tratterà di una sfida molto interessante anche in ottica ranking Atp: l’azzurro è infatti 18°, mentre il sud-americano si trova dietro di appena una posizione.

Nell’ultimo atto il 26enne affronterà la testa di serie numero 4: il suo avversario ha eliminato in rimonta in semifinale l’austriaco Dominic Thiem, suo compagno di doppio, con il quale dopo la finale di singolare giocherà l’ultimo atto anche nell’altro tabellone, imponendosi ieri per 7-6 al terzo.

OASport vi offre la diretta live testuale della finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires tra il nostro Marco Cecchinato e l’argentino Diego Schwartzman: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il confronto avrà inizio non prima delle ore 18.00 italiane, la nostra diretta inizierà alle ore 17.45. Buon divertimento! (Foto: Claudio Bosco LPS)

Il programma della sfida

2-1 Nessun problema per l’azzurro.

40-0 Grande angolo stretto di Cecchinato

30-0 Ace.

15-0 Gran palla corta di Cecchinato.

1-1 Vola via il dritto di Cecchinato.

Vantaggio Schwartzmann. Rovescio in rete dell’azzurro.

Parità. Fuori il rovescio di Schwartzman.

Vantaggio Schwartzman. Fuori il rovescio di Cecchinato.

40-40 Gravissimo errore di Cecchinato che era arrivato con ottimo anticipo su una controsmorzata ma sparacchia in rete.

30-40 Annulla la prima occasione

15-40 Altro regalo di dritto del sudamericano.

15-30 Gran vincente di Cecchinato

15-15 Doppio fallo dell’argentino.

15-0 Esce il rovescio dell’azzurro.

1-0 Tiene bene l’azzurro.

40-15 Rovescio in rete di Cecchinato

40-0 Grande angolo trovato dall’azzurro.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Gran dritto lungo linea di Cecchinato

PRIMO SET. CECCHINATO AL SERVIZIO

18.07 I due finalisti hanno iniziato il riscaldamento.

18.05 Fa il suo ingresso in campo anche Diego Schwartzman.

18.03 Entra in campo Marco Cecchinato.

18.00 I due non sono ancora in campo, c’è qualche minuto di ritardo sul programma.

