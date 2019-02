VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo ATP Buenos Aires, demolito Schwartzman: gli highlights della partita

Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Cecchinato-Schwartzman.

VIDEO HIGHLIGHTS CECCHINATO-SCHWARTZMAN:

Foto: Claudio Bosco LivePhotoSport