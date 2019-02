Cecchinato-Schwartzman, Finale Atp Buenos Aires 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma

Marco Cecchinato è approdato in finale nel torneo Atp 2019 di Buenos Aires (Argentina) dopo aver superato in semifinale 6-4, 6-2 l’idolo di casa Guido Pella. Il siciliano si conferma dunque un grande specialista della terra rossa, superficie su cui si è immediatamente ritrovato dopo la prematura eliminazione patita al primo turno degli Australian Open.

Nell’ultimo atto il 26enne affronterà un altro argentino, Diego Schwartzman, testa di serie n.4: quest’ultimo ha eliminato in rimonta l’austriaco Dominic Thiem, imponendosi per 7-6 al terzo. Si tratterà di una sfida molto interessante anche in ottica ranking Atp: l’azzurro è infatti 18°, mentre il sud-americano si trova dietro di appena una posizione.

Tra i due giocatori non esistono precedenti.

FINALE CECCHINATO-THIEM: ORARIO, PROGRAMMA E TV

Ore 18.00 italiane (le 14.00 in Argentina)

Diretta tv e streaming su Supertennis (canale 224 sulla piattaforma satellitare SKY e 64 del digitale terrestre)

