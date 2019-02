LIVE Biathlon, Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA: Italia all’assalto del podio!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono.

Nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni. Il duo in stagione si è esibito in maniera brillante nel World Team Challenge a Gelsenkirchen (Germania), conquistando un successo significativo che mai era stato ottenuto dalla nostra selezione. E’ chiaro che le condizioni sono diverse. In quel caso si parlava di una kermesse spettacolare mentre in questo caso di una gara di Coppa. Le aspettative comunque sono decisamente alte.

Wierer e Lisa Vittozzi, però, non gareggeranno insieme nella staffetta mista proprio per l’impegno dell’altoatesina nell’altra prova a squadre citata. L’Italia, infatti, punterà le proprie fiches su Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Nicole Gontier e la sappadina per lanciare la sfida a compagini qualificate come Norvegia, Francia e Germania. Ne vedremo delle belle in un format che potrebbe prevedere diversi ribaltamenti di fronte nel corso della competizione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.10. Buon divertimento!

Le startlist delle due staffette

