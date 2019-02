VIDEO Biathlon, l’Italia vince la staffetta single mixed: Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow

L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo insieme all’altoatesino che è stato particolarmente performante. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria dell’Italia nella staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di biathlon.

VIDEO HIGHLIGHTS SINGLE MIXED VITTORIA ITALIA:

PARTENZA:

And they are off! #SOHO19 Join us now for the Single Mixed Relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/BcOepPjOWh — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2019

PRIMO POLIGONO DOROTHEA WIERER:

A rapid-fire standing shooting by Dorothea Wierer gives Italy a 10 second lead at the second exchange. #SOHO19 Join us now for the Single Mixed Relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/PjNb9BT7KI — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2019

SECONDO POLIGONO LUKAS HOFER:

.@Fisiofficial keep their narrow lead but @oesvbiathlon's Simon Eder is cutting down on @hoferluki's advantage! #SOHO19 Join us now for the Single Mixed Relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/LH9WxuaMvK — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2019

SECONDO POLIGONO DOROTHEA WIERER:

Perfect last standing shooting from Wierer, Hauser and Simon — and it will be @Fisiofficial ahead of @OESVbiathlon and @FedFranceSki in the finish! #SOHO19 ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ Join us now for the Single Mixed Relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pOi0mDsWoH — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2019

LA FESTA DI WIERER E HOFER:

A winning @Fisiofficial combination! Will we see @hoferluki and Dorothea Wierer compete in the Single Mixed Relay in #2019oestersund, too? Join us for the flower ceremony in a short while on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7h6QUQhCwQ — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2019

Foto: Federico Angiolini