Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019: Wierer ed Hofer conquistano l’America nella staffetta singola! Austria e Francia completano il podio

Ultima giornata di gare in questa lunga tournée americana, che ha visto gli atleti impegnati nella Coppa del Mondo di biathlon tra Canmore (Canada) e Soldier Hollow (Stati Uniti). Nella prima gara di staffetta, la single mixed, la neve statunitense si colora d’azzurro grazie a Dorothea Wierer ed a Lukas Hofer che portano l’Italia sul gradino più alto del podio per la prima volta in questo format.

Una prestazione eccellente per la coppia nostrana che, dopo aver conquistato il successo nel Biathlon auf Schalke, ha confermato il grande feeling nella gara odierna. Il duo altoatesino, facendo uso di sei ricariche, si è dimostrato il migliore nelle frazioni sugli sci stretti. In particolare Doro ha saputo fare la differenza dopo il penultimo poligono e ha suggellato la sua prestazione con un’ultima serie in piedi semplicemente celestiale. Se questa doveva essere una prova generale in vista dei Mondiali 2019 in Svezia (7-17 marzo) si può essere decisamente soddisfatti.

Alle spalle dell’accoppiata nostrana si piazza l’Austria, su livelli piuttosto alti in questa tipologia di gara. Simon Eder e Lisa Theresa Hauser sono giunti all’arrivo con 22″9 di ritardo, con l’ultima frazionista che ha pagato dazio nei confronti di Dorothea. In terza posizione la Francia con Antonin Guigonnat e Julia Simon (+50″2), gravata da un giro di penalità e quindi mai in lizza per il successo. A seguire la Germania (quarta), con Roman Rees e Franziska Preuss (+1’06″9) che hanno compensato con 6 ricariche le sessioni al poligono e non sono stati sufficientemente veloci sugli sci, e la Norvegia con Erlend Bjoentegaard e Landmark Tandrevold (+1’07″4) in quinta piazza. Completano dunque la top-10 l’Ucraina (+1’17″9), la Svezia (1’19″6), l’Estonia, la Polonia (+1’36″9) e il Giappone (+1’47″2).

Foto: Federico Angiolini