Biathlon, Staffette Soldier Hollow 2019 oggi: orari e come vederle in tv. Le startlist ed i pettorali di partenza

Ultimo giorno di gare a Soldier Hollow, negli USA, per l’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 18.10 italiane si terrà la staffetta singola, mentre alle 22.05 è in programma la staffetta mista. L’Italia sarà al via nella prima prova con Lukas Hofer e Dorothea Wierer e nella seconda con Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi.

Di seguito il programma completo delle staffette singola e mista di Soldier Hollow con l’orario e la startlist. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale delle gare statunitensi.

PROGRAMMA GARE SOLDIER HOLLOW 2019

Domenica 17 febbraio

ore 18.10 staffetta singola

ore 22:05 staffetta mista

LA STARTLIST DELLA STAFFETTA SINGOLA DI SOLDIER HOLLOW

NOR – NORWAY Fila 1

1-1 r BJOENTEGAARD Erlend M

1-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2 AUT – AUSTRIA

2-1 r EDER Simon M

2-2 g HAUSER Lisa Theresa F

3 UKR – UKRAINE

3-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M

3-2 g DZHIMA Yuliia F

4 FRA – FRANCE Fila 2

4-1 r GUIGONNAT Antonin M

4-2 g SIMON Julia F

5 SWE – SWEDEN

5-1 r STEGMAYR Gabriel M

5-2 g SKOTTHEIM Johanna F

6 CAN – CANADA

6-1 r GOW Christian M

6-2 g CRAWFORD Rosanna F

7 RUS – RUSSIA Fila 3

7-1 r KORASTYLEV Sergey M

7-2 g KAISHEVA Uliana F

8 GER – GERMANY

8-1 r REES Roman M

8-2 g PREUSS Franziska F

9 JPN – JAPAN

9-1 r TACHIZAKI Mikito M

9-2 g TACHIZAKI Fuyuko F

10 CZE – CZECH REPUBLIC Fila 4

10-1 r KRUPCIK Tomas M

10-2 g VITKOVA Veronika F

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r DOVZAN Miha M

11-2 g KLEMENCIC Polona F

12 POL – POLAND

12-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

12-2 g ZBYLUT Kinga F

13 ITA – ITALY Fila 5

13-1 r HOFER Lukas M

13-2 g WIERER Dorothea F

14 BLR – BELARUS

14-1 r KRYUKO Viktar M

14-2 g SOLA Hanna F

15 EST – ESTONIA

15-1 r ZAHKNA Rene M

15-2 g OJA Regina F

16 BUL – BULGARIA FIla 6

16-1 r SINAPOV Anton M

16-2 g YORDANOVA Emiliya F

17 SUI – SWITZERLAND

17-1 r DOLDER Mario M

17-2 g GASPARIN Aita F

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r KUTS Timur M

18-2 g BELCHENKO Yelizaveta F

19 CHN – CHINA Fila 7

19-1 r WANG Wenqiang M

19-2 g WANG Xuelan F

20 LTU – LITHUANIA

20-1 r KAUKENAS Tomas M

20-2 g KOCERGINA Natalja F

21 USA – USA

21-1 r DOHERTY Sean M

21-2 g DUNKLEE Susan F

22 ROU – ROMANIA Fila 8

22-1 r SERBAN Denis M

22-2 g MARTON Eniko F

LA STARTLIST DELLA STAFFETTA MISTA DI SOLDIER HOLLOW

1 FRA – FRANCE Fila 1

1-1 r FILLON MAILLET Quentin M

1-2 g DESTHIEUX Simon M

1-3 y AYMONIER Celia F

1-4 b CHEVALIER Anais F

2 SUI – SWITZERLAND

2-1 r FINELLO Jeremy M

2-2 g WEGER Benjamin M

2-3 y GASPARIN Elisa F

2-4 b HAECKI Lena F

3 ITA – ITALY

3-1 r BORMOLINI Thomas M

3-2 g WINDISCH Dominik M

3-3 y GONTIER Nicole F

3-4 b VITTOZZI Lisa F

4 RUS – RUSSIA Fila 2

4-1 r GARANICHEV Evgeniy M

4-2 g LOGINOV Alexander M

4-3 y KUKLINA Larisa F

4-4 b VASILEVA Margarita F

5 NOR – NORWAY

5-1 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

5-2 g BOE Johannes Thingnes M

5-3 y ECKHOFF Tiril F

5-4 b ROEISELAND Marte Olsbu F

6 GER – GERMANY

6-1 r LESSER Erik M

6-2 g DOLL Benedikt M

6-3 y HILDEBRAND Franziska F

6-4 b HERRMANN Denise F

7 SWE – SWEDEN Fila 3

7-1 r STENERSEN Torstein M

7-2 g FEMLING Peppe M

7-3 y ANDERSSON Ingela F

7-4 b HOEGBERG Elisabeth F

8 UKR – UKRAINE

8-1 r TYSHCHENKO Artem M

8-2 g LESIUK Taras M

8-3 y BONDAR Iana F

8-4 b BIELKINA Nadiia F

9 CAN – CANADA

9-1 r GOW Scott M

9-2 g MILLAR Aidan M

9-3 y BEAUDRY Sarah F

9-4 b LUNDER Emma F

10 BUL – BULGARIA Fila 4

10-1 r GERDZHIKOV Dimitar M

10-2 g ILIEV Vladimir M

10-3 y KADEVA Daniela F

10-4 b STOYANOVA Desislava F

11 BLR – BELARUS

11-1 r VARABEI Maksim M

11-2 g LAZOUSKI Dzmitry M

11-3 y YURKEVICH Darya F

11-4 b SOLA Hanna F

12 CZE – CZECH REPUBLIC

12-1 r SLESINGR Michal M

12-2 g KRCMAR Michal M

12-3 y DAVIDOVA Marketa F

12-4 b PUSKARCIKOVA Eva F

13 USA – USA Fila 5

13-1 r HOWE Alex M

13-2 g BROWN Jake M

13-3 y REID Joanne F

13-4 b EGAN Clare F

14 AUT – AUSTRIA

14-1 r LEITNER Felix M

14-2 g EBERHARD Tobias M

14-3 y SCHWAIGER Julia F

14-4 b RIEDER Christina F

15 EST – ESTONIA

15-1 r ERMITS Kalev M

15-2 g REMMELG Martin M

15-3 y TOMINGAS Tuuli F

15-4 b TALIHAERM Johanna F

16 KAZ – KAZAKHSTAN Fila 6

16-1 r VITENKO Vladislav M

16-2 g YEREMIN Roman M

16-3 y KONDRATYEVA Anastassiya F

16-4 b AKHATOVA Lyudmila F

17 POL – POLAND

17-1 r SZCZUREK Lukasz M

17-2 g GUZIK Grzegorz M

17-3 y HOJNISZ Monika F

17-4 b ZUK Kamila F

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r STROLIA Vytautas M

18-2 g BANYS Linas M

18-3 y LESCINSKAITE Gabriele F

18-4 b KOCERGINA Natalja F

19 JPN – JAPAN Fila 7

19-1 r OZAKI Kosuke M

19-2 g KOBONOKI Tsukasa M

19-3 y MAEDA Sari F

19-4 b TACHIZAKI Fuyuko F

20 SLO – SLOVENIA

20-1 r TRSAN Rok M

20-2 g DRINOVEC Mitja M

20-3 y POJE Urska F

20-4 b EINFALT Lea F

