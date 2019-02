Ginnastica, Vanessa Ferrari e la corsa verso le Olimpiadi: vinta la prima tappa, ora qual è il percorso e come ci si qualifica?

La strada di Vanessa Ferrari verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai tracciata, la Farfalla di Orzinuovi ha vinto la seconda tappa della Coppa del Mondo e ha lanciato la propria volata verso il Sol Levante conquistando 30 punti pesantissimi per la classifica generale. L’azzurra è infatti balzata al comando della graduatoria a pari merito con Flavia Saraiva che aveva trionfato a Cottbus a fine ottobre ma è probabile che la brasiliana non sia un fattore perché quasi sicuramente guiderà la sua squadra verso i Giochi tramite i Mondiali di Stoccarda.

La 28enne però è soltanto all’inizio dell’opera, sono in programma ancora sei tappe della competizione itinerante e verranno considerati i tre migliori risultati ottenuti da ogni ginnasta dunque è necessario portare a casa punti importanti in altri due appuntamenti. Proprio per questo motivo il mirino è già puntato sulle gare di Baku e Doha che andranno in scena a metà marzo, il tiratissimo back-to-back tra Azerbaijan e Doha (i due appuntamenti sono racchiusi in una settimana) metterà sicuramente a dura prova la nostra portacolori che accusa ancora dei dolori al tendine d’Achille: bisognerà stringere i denti per continuare a inseguire il sogno a cinque cerchi.

L’azzurra non è ancora al top della forma ma nonostante questo è riuscita a mettere insieme un esercizio al corpo libero di assoluto spessore, ancora migliorabile sia per quanto riguarda il D Score che per l’esecuzione. Vanessa Ferrari può guardare con fiducia al Sol Levante, la concorrenza sarà spietata perché tante altre ragazze cercheranno di agguantare il primo posto in classifica che vale il pass per l’appuntamento clou del quadriennio ma quanto visto a Melbourne lascia ben sperare per l’immediato futuro.

Foto: Federginnastica