Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2019: calendario, programma, orari, tv e streaming. Come seguire la Classicissima

Nel weekend del 2-3 marzo si disputerà il Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Polvere di Magnesio: la 12^ edizione del prestigioso meeting internazionale di ginnastica artistica, uno degli eventi più importanti inseriti in calendario, andrà in scena come da tradizione al Pala Arrex della cittadina balneare in provincia di Venezia ed è stato anticipato rispetto alla sua consueta collocazione per permettere poi un avvicinamento migliore agli Europei di aprile.

Si preannuncia ovviamente grande spettacolo per un evento unico nel suo genere: l’Italia delle Fate della classe 2003 (e non solo) affronterà USA, Cina, Russia, Germania, Francia, Belgio in un fine settimana da brividi. Saranno presenti anche due Campionesse del Mondo (Liu Tingting alla trave e Nina Derwael alle parallele) e le stelle americane tra cui Emma Malabuyo e Gabby Perea. Come da tradizione il programma è stato confermato: sabato mattina la gara a squadre juniores (under 16), sabato pomeriggio la gara a squadre seniores, domenica pomeriggio le finali di specialità per entrambe le categorie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del Trofeo di Jesolo 2019 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su volare.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO E PROGRAMMA TROFEO JESOLO 2019:

SABATO 2 MARZO:

09.30 Gara a squadre e individuale (juniores)

16.00 Gara a squadre e individuale (seniores)

DOMENICA 3 MARZO:

14.00 Finali di Specialità (seniores e juniores)

TROFEO JESOLO 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su volare.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.