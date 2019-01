LIVE Fiorentina-Roma 7-1, Coppa Italia in DIRETTA: tripletta di Chiesa, apoteosi Viola

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Roma, secondo quarto di finale in programma questa settimana per la Coppa Italia 2018-2019 di calcio. Nella giornata di ieri il Milan ha conquistato il primo posto disponibile per la semifinale superando il Napoli, mentre oggi scenderanno in campo anche Atalanta e Juventus, nella sfida che deciderà l’avversaria della vincente della partita di questo pomeriggio.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha disputato un’ottima partita negli ottavi di finale espugnando l’Olimpico di Torino con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta nel finale di Federico Chiesa. Il giovane talento azzurro è stato protagonista anche nella rocambolesca vittoria in inferiorità contro il Chievo dell’ultima settimana e sta dimostrando di aver trovato un’ottima intesa con il colombiano Luis Muriel, acquisto del mercato di gennaio. La Roma di Eusebio di Francesco, che ha superato agevolmente l’Entella per 4-0 nel turno precedente, continua invece a faticare nel trovare continuità di rendimento e arriva dall’incredibile pareggio in rimonta subito dall’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. La notizia positiva per i giallorossi è stata il ritorno al gol di Edin Dzeko, ma la difesa continua a faticare e avrà sicuramente bisogno di maggiore solidità in vista dei prossimi impegni in Champions League. Per le due formazioni la Coppa Italia può rappresentare un prestigioso obiettivo e l’incontro promette grande spettacolo.

La sfida tra Fiorentina e Roma si giocherà alle ore 18.15 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Seguite l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE per non perdervi nemmeno un’azione di questo promettente e attesissima partita. Buon divertimento!

Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!

FINISCE QUI! Il triplice fischio di Manganiello chiude l’incontro sul punteggio di 7-1 per la Fiorentina. Di Francesco adesso rischia grosso, troppo pesante il passivo subito dalla Roma.

90′ GOL DELLA FIORENTINA! DOPPIETTA DI SIMEONE! L’argentino trafigge ancora Olsen lanciato a rete tra le maglie della difesa giallorossa. Umiliazione storica per la Roma.

89′ Non ci sarà recupero! Un minuto al termine dell’incontro, esito assolutamente impronosticabile alla vigilia.

87′ Grande festa sugli spalti per la tifoseria viola. La formazione toscana torna in semifinale di Coppa Italia e attende la vincente della sfida tra Atalanta e Juventus di questa sera.

84′ Partita sostanzialmente conclusa con la Fiorentina che amministra senza problemi il vantaggio.

82′ Tifosi e giocatori della Roma totalmente impotenti di fronte alla situazione, Di Francesco immobile a bordo campo. La panchina del tecnico giallorosso vacilla pericolosamente dopo questa pesantissima sconfitta.

80′ GOL DELLA FIORENTINA! GIOIA ANCHE PER SIMEONE! Ritrova la rete l’argentino che batte Olsen incolpevole, Roma completamente allo sbando.

78′ CAMBIO FIORENTINA. Chiesa esce tra l’ovazione generale, al suo posto Gerson.

78′ CAMBIO ROMA. Una buona notizia in casa Roma. De Rossi al posto di El Shaarawy, al rientro dopo il lungo infortunio.

76′ La Fiorentina ipoteca la semifinale con la tripletta di Chiesa, partita superlativa della formazione di Pioli. Pubblico in delirio!

74′ GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! CHIESA CHIUDE L’INCONTRO! Prima tripletta della carriera per il talento azzurro servito in profondità da Benassi. La Roma ha completamente abbandonato il campo.

74′ CAMBIO FIORENTINA. Fuori un ottimo Muriel, al suo posto Simeone.

72′ NAUFRAGIO ROMA! Pellegrini ammonito per proteste, Dzeko rincara la dose e viene espulso! Roma in 10 uomini nel finale!

70′ Kolarov calcia malissimo la punizione dalla trequarti, il pallone si spegne sul fondo.

69′ Cartellino giallo per Muriel, entrata in ritardo su Pellegrini.

68′ Servirebbe adesso un autentico miracolo sportivo alla Roma per rimettere in equilibrio la partita e riaprire il discorso qualificazione. La Fiorentina vede la semifinale!

66′ GOOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! BENASSI CALA IL POKER! Ingenuità colossale di Cristante che perde palla al limite della propria area: Muriel recupera e serve Benassi che di destro da posizione leggermente defilata non sbaglia.

65′ Continua con esiti deludenti il possesso palla della Roma, la Fiorentina si difende con ordine nella propria metà campo

63′ Destro da fuori area di Muriel alto dopo il recupero di Benassi.

63′ Altro tentativo di traversone troppo lungo per Dzeko, il bosniaco fatica a trovare palloni giocabili.

61′ OCCASIONE ROMA! Colpo di testa di Zaniolo dall’interno dell’area piccola e riflesso strepitoso di Lafont che devia il pallone sopra la traversa! Grande intervento del portiere viola.

60′ La Roma occupa la metà campo viola con quasi tutti i giocatori alla ricerca di una rete per riaprire l’incontro.

58′ Adesso la Fiorentina prova a rallentare il ritmo e guadagnare tempo per difendere il vantaggio.

56′ Conclusione di Pellegrini dal limite! Il tiro contrastata da Laurini finisce tra le braccia di Lafont.

55′ Ottimo spunto di Zaniolo, non c’è fallo su di lui secondo Manganiello si riprenderà con il calcio di rinvio.

53′ Scambio nello stretto tra i giocatori della Roma sulla corsia di sinistra, la conclusione di Schick da fuori è respinta.

52′ Chiesa è rientrato sul terreno di gioco ma sembra ancora dolorante.

50′ OCCASIONE ROMA! Discesa sulla destra di Florenzi, il cross rasoterra è liberato dalla difesa dei padroni di casa.

49′ Il giocatore lascia momentaneamente il campo ma sembra in grado di continuare.

48′ CHIESA A TERRA MOLTO DOLORANTE! Da verificare le condizioni del giocatore azzurro che si tiene la caviglia.

47′ Di Francesco prova a recuperare la partita con la coppia formata da Schick e Dzeko. Nessun cambio nella Fiorentina.

SI RIPRENDE!

19.23 CAMBIO ROMA. Dzeko prende il posto di Pastore, mentre è Nzonzi a lasciare spazio a Pellegrini. Roma a trazione anteriore nella ripresa.

19.21 Si prepara un doppio cambio per la Roma: Dzeko e Pellegrini sono pronti ad entrare in campo. Gli indiziati a lasciare il terreno di gioco sono Schick e Pastore.

19.18 Le dichiarazioni di Federico Chiesa, grande protagonista della prima frazione di gioco, nell’intervallo: “Abbiamo fatto un grande primo tempo, proviamo a portare a casa la semifinale. Nella ripresa sarà battaglia”.

19.15 Pioli al contrario può essere decisamente soddisfatto del primo tempo dei suoi. L’intesa tra Chiesa e Muriel si dimostra vincente e la scelta di Mirallas azzeccata oltre ogni previsione. Il belga è stato protagonista del secondo gol con una stupenda palla in profondità.

19.12 Di Francesco dovrà rivedere parecchi aspetti in vista del secondo tempo. La scelta di rinunciare a Dzeko si è rivelata fallimentare e anche Pastore ha deluso le aspettative. Anche Florenzi sulla corsia di destra è apparso in grande difficoltà.

FINE PRIMO TEMPO. La Fiorentina rientra negli spogliatoio in vantaggio sul 3-1. Doppietta di Chiesa in avvio, poi la rete di Kolarov ad illudere la Roma. Pochi minuti dopo il terzo gol della Viola con Muriel.

46′ Chiude avanti la Roma con un paio di calci d’angolo consecutivi. Nulla di fatto.

Un minuto di recupero

45′ OCCASIONE ROMA! Uscita incerta di Lafont che con il tacco e parecchia fortuna mette in angolo il colpo di testa di Shick.

44′ Calcio di punizione sulla trequarti guadagnato da El Shaarawy. La difesa viola mette in angolo sul traversone.

42′ Un’altra palla persa da Pastore, l’argentino al rientro dal primo minuto non ha certamente rubato l’occhio…

40′ OCCASIONE FIORENTINA! Chiesa incontenibile in velocità! Punta da solo la difesa della Roma e conclude da fuori costringendo Olsen ad un intervento non banale.

38′ Nervosismo tra i giocatori giallorossi che se la prendono con l’assistente Di Liberatore per una rimessa non concessa. Segnali decisamente negativi per Di Francesco.

36′ Colpo durissimo per la Roma che aveva appena accorciato le distanze e cominciava a prendere fiducia.

33′ GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! RETE DI MURIEL! Biraghi se ne ancora sulla corsia sinistra e mette in mezzo per Muriel che batte Olsen approfittando di una deviazione di Fazio! Fiorentina di nuovo con due gol di vantaggio

33′ Un paio di errori da parte di Pastore. Di Francesco sembra decisamente insoddisfatto dell’argentino.

31′ El Shaarawy è il primo ammonito della gara. Intervento in netto ritardo su Laurini.

30′ Partita splendida in questo avvio! Tante emozioni e già tre gol! La Roma è tornata in partita dopo un’inizio da incubo.

28′ GOOOOOOL DELLA ROMA! KOLAROV! Incursione del terzino sinistro che arriva indisturbato fino al limite dell’area e con un sinistro fulminante batte Lafont e accorcia le distanze!

27′ Fazio libera dopo un batti e ribatti in area giallorossa sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti.

26′ La formazione di Di Francesco gioca su ritmi piuttosto bassi facendo girare il pallone in maniera inoffensiva.

24′ La Roma non riesce a trovare sbocchi in fase offensiva, per ora non sta pagando l’esclusione di Dzeko.

22′ CAMBIO FIORENTINA. Non ce la fa il centrale viola, al suo posto Laurini con Milenkovic che scala al centro della difesa.

20′ Problemi fisici per Victor Hugo, gioco momentaneamente fermo. Copione perfetto per la formazione di Piola che ha sfruttato al meglio il contropiede.

18′ GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! DOPPIETTA DI CHIESA! Contropiede perfetto della formazione di casa con una splendida palla in profondità di Mirallas per l’azzurro che tutto solo davanti a Olsen insacca con il tocco sotto e fa 2-0!

16′ Mischia nell’area di rigore della Fiorentina dopo un’azione insistita di Zaniolo. Libera la difesa viola.

14′ Tante le assenze in casa Roma, mancano giocatori importanti come Perotti, Under, Juan Jesus…

12′ Occasione per la Fiorentina, ma c’era il fuorigioco di Benassi ad inizio azione.

11′ La Roma ha provato una reazione d’orgoglio, ma la partita si è messa molto bene per la Fiorentina che potrà sfruttare la velocità delle proprie punte per colpire in contropiede.

9′ PALO DELLA ROMA! Cristante di testa da calcio d’angolo sfiora il pareggio immediato! Partita già ricca di emozioni.

7′ GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Ripartenza rapidissima dei padroni di casa: Mirallas scappa sulla corsia di sinistra e crossa rasoterra, Chiesa apre il destro e piazza la palla all’angolino basso dal limite dell’area piccola! 1-0 per la Viola!

6′ Bella giocata di Chiesa a centrocampo, l’azzurro salta un paio di avversari e si procura un calcio di punizione.

4′ Ci prova Chiesa da fuori area, Olsen controlla con relativa tranquillità

3′ Prima conclusione dalla distanza ad opera di Zaniolo, pallone abbondantemente sul fondo.

2′ Prime fasi di studio tra le due formazioni. Il terreno di gioco ha retto molto bene alla pioggia abbondante che cade dalla mattina.

SI COMINCIA! Primo possesso della Roma

18.19 Si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa di Egisto Pandolfini, giocatore della Viola negli anni ’50. La Fiorentina giocherà con il lutto il braccio.

⚜️ Tutta la Fiorentina piange la scomparsa di Egisto Pandolfini.

Oltre 150 partite e 40 goal in maglia viola negli anni ’50 ⚜️

➡️ https://t.co/mo2xmEdWqw pic.twitter.com/5LDbvunTH1 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 30 gennaio 2019

18.18 Scambio di saluti tra i due capitani Pezzella e Florenzi, il sorteggio deciderà chi batterà il calcio d’inizio.

18.15 Ecco l’ingresso in campo dei giocatori! Si inizierà con qualche minuto di ritardo.

18.12 Le squadre sono pronte ad entrare sul terreno di gioco. La partita inizierà sotto una pioggia battente.

18.10 Ripetiamo le formazioni ufficiali quando mancano soltanto cinque minuti al fischio d’inizio!

ROMA (4-2-3-1) – Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.

FIORENTINA (4-3-3) – Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

18.06 L’arbitro dell’incontro sarà Manganiello (Sez. di Pinerolo), coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Peretti. Quarto uomo Chiffi, mentre alla VAR Mazzoleni e Paganessi.

18.04 Altre immagini del riscaldamento dei giocatori giallorossi, componente fondamentale viste le temperature.

18.00 Le ultime previsioni atmosferiche prospettano possibili nevicate durante l’incontro. Il campo al momento sembra in ottime condizioni, vedremo se la situazione evolverà nel corso della sfida.

17.56 Ecco l’ingresso in campo della Roma per il riscaldamento. Temperature molto rigide oggi a Firenze, come si vede dall’equipaggiamento dei calciatori.

17.52 La Fiorentina non raggiunge la semifinale di Coppa Italia dalla stagione 2014-2015, quando venne sconfitta nel doppio confronto dalla Juventus. Nessun giocatore di quella squadra, allenata da Vincenzo Montella, veste ancora oggi la maglia viola. Nella sfida di ritorno con i bianconeri erano in campo giocatori di assoluto valore come Mohamed Salah, Marco Alonso e Borja Valero.

17.48 La Roma ha giocato a Firenze l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia in trasfera. Era il 16 gennaio 2013 e la formazione giallorossa conquistò la vittoria con un gol di Destro nei supplementari.

⏰ L'ultima volta che l'#ASRoma ha affrontato un quarto di finale di Coppa Italia in trasferta risale al 16 gennaio 2013, proprio contro i viola a Firenze: il gol vittoria fu firmato da Destro nei supplementari ⚽️

17.44 Fiorentina e Roma sono due delle squadre più vincenti nella storia della Coppa Italia. La formazione giallorossa ha collezionato nove trofei (seconda soltanto alla Juventus a quota tredici), l’ultimo nella stagione 2007-2008. La squadra viola occupa invece il quarto posto nell’albo d’oro con sei successi, il più recente dei quali risale al 2000-2001.

17.38 La sfida metterà di fronte due formazioni che fanno del potenziale offensivo il loro principale punto di forza. La Roma ha realizzato 15 reti nelle ultime cinque partite, mentre la Fiorentina ne ha messe a segno addirittura 9 nelle ultime tre. Impossibile non aspettarsi gol e spettacolo dalla sfida del Franchi!

17.32 Esclusione di peso anche nell’undici giallorosso. Eusebio Di Francesco rinuncia a Dzeko in attacco per dare un’altra occasione a Schick e ripropone Pastore dall’inizio. Confermata a centrocampo la coppia Cristante-Nzonzi e il giovanissimo Nicolò Zaniolo nel ruolo di trequartista.

17.26 Sorprende la scelta di Stefano Pioli di lasciare in panchina Simeone e di affidare a Muriel il ruolo di prima punta. Il colombiano ha dimostrato una grande condizione nelle prime due partite in viola e vuole continuare a stupire. Si rivede dal primo minuto anche il belga Mirallas, che non ha convinto a pieno nelle ultime presenze.

17.22 Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

ROMA (4-2-3-1) – Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.

FIORENTINA (4-3-3) – Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

