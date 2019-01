VIDEO Fiorentina-Roma 7-1, Highlights Coppa Italia: sintesi e gol della partita. Fantastica tripletta di Chiesa

La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 7-1 nei quarti di finale della Coppa Italia 2019 e si è qualificata per la semifinale che giocherà contro la vincente di Atalanta-Juventus in programma questa sera. I viola hanno letteralmente dominato la contesa e si sono imposti con un ampio merito. A decidere la partita è stata la tripletta di Federico Chiesa che al 7′ e al 18′ si è inventato due autentiche prodezze in contropiede. I giallorossi hanno accorciato le distanze grazie alla bordata di Kolarov al 28′ ma oggi i ragazzi di Pioli erano decisamente più forti e hanno chiuso i conti con le reti di Muriel, Benassi, la terza di Chiesa e quella di Simeone. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Fiorentina-Roma 7-1.

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS FIORENTINA-ROMA 7-1:

PRIMO GOL CHIESA (1-0):

SECONDO GOL CHIESA (2-0):

GOL KOLAROV (2-1):

GOL MURIEL (3-1):

GOL BENASSI (4-1):

¡Liquidado! Benassi marca el cuarto. 🔥

Fiorentina 4-1 Roma #CoppaItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/WwAzn7tydW — Cable Onda Sports (@COS_Sports) January 30, 2019

TERZO GOL CHIESA (5-1):

Federico Chiesa şov yapıyor.pic.twitter.com/NENGi5WYVN — Z SPOR (@zspor90) January 30, 2019

GOL SIMEONE (6-1):

Virou passeio. Simeone faz o 6º e derruba a Roma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/TcnWFqP0ig — Golazzo (@golazzo_) January 30, 2019

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com