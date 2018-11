Prima giornata dei Campionati Italiani di vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa per il duello nei 50 rana tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. Nel pomeriggio vedremo all’opera il bronzo europeo dei 200 farfalla Federico Burdisso, l’oro nei 200 dorso a Glasgow Margherita Panziera in questa gara, la tre volte campionessa d’Europa Simona Quadarella negli 800 sl e l’oro continentale dei 100 sl Alessandro Miressi nella gara regina. Tanti, dunque, gli spunti interessanti.

Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv

Di seguito il programma della giornata caratterizzata da due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 11.30 e la seconda dalle 16.30 alle 18.30 secondo il sistema delle finali a serie. Vi sarà la diretta su Rai Sport + HD e OASport sarà in piscina per offrirvi la DIRETTA LIVE testuale e molto altro.

30 NOVEMBRE – PRIMA SESSIONE

9.30 Serie 4 400m stile libero uomini

9.51 Serie 4 50m dorso donne

9.59 Serie 3 50m farfalla uomini

10.05 Serie 3 200m stile libero donne

10.15 Serie 3 50m rana uomini

10.21 Premiazioni

10.30 Serie 4 100m rana donne

10.41 Serie 3 400m misti uomini

11.00 Serie 4 100m farfalla donne

11.10 Premiazioni

11.20 Serie 2 4x50m stile libero uomini

11.30 Premiazioni

11.40 Fine sessione

30 NOVEMBRE – SECONDA SESSIONE

16.15 2a Serie 800m stile libero donne

16.26 Serie 3 200m farfalla uomini

16.37 Serie 3 200m dorso donne

16.48 Serie 3 200m rana uomini

17.00 Serie 4 50m stile libero donne

17.08 Serie 5 100m dorso uomini

17.20 1a Serie 800m stile libero donne

17.30 Premiazioni

17.42 Serie 2 100m misti uomini

17.47 Serie 4 200m misti donne

18.00 Serie 4 100m stile libero uomini

18.10 Premiazioni

18.18 Serie 2 4x50m mista donne

18.28 Premiazione

ALTRI ARTICOLI CHE POSSONO INTERESSARTI

Assoluti, ultima prova di verifica per Hangzhou

Analisi su Gregorio Paltrinieri

Analisi su Federica Pellegrini

Analisi su Simona Quadarella

Analisi su Margherita Panziera

Analisi su Gabriele Detti

Analisi su Ilaria Cusinato

I convocati per i Mondiali di Hangzhou













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com