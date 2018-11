Next Gen 2018, il calendario di oggi (martedì 6 novembre) e gli orari. La programmazione tv

Da oggi fino al 10 novembre le tanto attese Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21, in programma alla Fiera di Milano, prenderanno il via. I qualificati all’edizione 2018 Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alex de Minaur(Australia), Frances Tiafoe (USA), Taylor Fritz (USA), Andrey Rublev (Russia), Jaume Munar (Spagna), Hubert Hurkacz (Polonia) daranno spettacolo. Non ci saranno Alexander Zverev (Germania) perché qualificato per le ATP Finals di Londra, e Denis Shapovalov (Canada) per sua rinuncia. In casa Italia toccherà a Liam Caruana rappresentare il Bel Paese dopo essersi imposto nelle qualificazioni, sconfiggendo in finale Raul Brancaccio.

Domani ci sarà l’esordio del favorito n.1 Tsitsipas che affronterà lo spagnolo Munar, a seguire il potente americano Fritz se la vedrà con il tennis tutto talento del russo Rublev, vincitore l’anno scorso proprio di questo evento (battuto in Finale il coreano Hyeon Chung). Il programma serale poi sarà aperto dall’altro statunitense Tiafoe, favorito contro il polacco Hurkacz, capace però di tutto e da non sottovalutare. A chiosa l’esordio del nostro Caruana che sfiderà il solido australiano De Minaur, in un confronto molto complicato per il romano.

SuperTennis trasmetterà in diretta ed in esclusiva il torneo. Questa la programmazione di martedì 6 novembre:

Martedì 6 novembre – ore 13.30, 16.45 e 22.30 Next Gen Today

alle ore 14.00 LIVE – Next Gen Milano: Tsitsipas (GRE) c. Munar (ESP)

alle ore 15.30 LIVE – Next Gen Milano: Fritz (USA) c. Rublev (RUS)

alle ore 19.30 LIVE – Next Gen Milano: Tiafoe (USA) c. Hurkacz (POL)

alle ore 21.00 LIVE – Next Gen Milano: De Minaur (AUS) c. Caruana (ITA)

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com