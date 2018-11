Tsitsipas-de Minaur, Finale Nex Gen tennis 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 10 novembre si gioca la Finale delle Next Gen ATP Finals 2018, il torneo riservato ai migliori otto tennisti under 21 al mondo. Si preannuncia grande spettacolo a Milano dove si fronteggeranno i due grandi favoriti della vigilia: da una parte il greco Stefanos Tsitsipas, dall’altra l’australiano Alex de Minaur. Scontro da brividi nel capoluogo meneghino per un faccia a faccia tra due grandi promesse che nel futuro potranno essere anche grandi protagonisti nel circuito maggiore (come in parte hanno già fatto vedere). Si preannuncia grande spettacolo per un incontro che sulla carta dovrebbe essere molto equilibrato e avvincente, condito da grandi colpi tra due atleti che sono arrivati all’atto conclusivo da imbattuti e che si contendono anche una borsa di 400mila dollari.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Tsitsipas-de Minaur, Finale Nex Gen tennis 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis



SABATO 10 NOVEMBRE:

19.00 Finale terzo posto – Andrey Rublev vs Jaume Munar

Non prima delle 21.00 Finale Next Gen ATP Finals – Stefanos Tsitsipas vs Alex de Minaur

FINALE NEXT GEN ATP FINALS 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

FINALE NEXT GEN ATP FINALS 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING













Foto: Rena Schild / Shutterstock.com