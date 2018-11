Tennis, Next Gen ATP Finals Milano 2018: sorteggiati i gironi. Tsitsipas con Tiafoe, Caruana pesca Rublev

Sono stati appena sorteggiati a Milano i gironi delle Next Gen ATP Finals, per le quali oggi Liam Caruana ha staccato la wild card riservata ad un tennista italiano. L’azzurro è stato inserito nel Gruppo B con l’australiano Alex De Minaur, numero due, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 4, nonché assieme al temibile russo Andrey Rublev, numero 5 e presente già lo scorso anno in questa manifestazione.

Nel Gruppo A il numero uno, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, il numero 3, lo statunitense Frances Tiafoe, e gli ultimi due qualificati alla rassegna meneghina, ovvero il polacco Hubert Hurkacz e l’iberico Jaume Munar. Da martedì a giovedì la fase a gironi, venerdì le semifinali e sabato le finali.

Di seguito la composizione dei gironi delle Next Gen ATP Finals:

GRUPPO A

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Frances Tiafoe (USA)

Hubert Hurkacz (POL)

Jaume Munar (ESP)

GRUPPO B

Alex De Minaur (AUS)

Taylor Fritz (USA)

Andrey Rublev (RUS)

Liam Caruana (ITA)













