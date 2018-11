Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: Tsitsipas e De Minaur si contendono il titolo di miglior giovane

La finale probabilmente più attesa, sicuramente quella più affascinante e che mette di fronte i due migliori talenti che si sono presentati a Milano. Le Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro ultimo atto e lo scontro finale avverrà tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex De Minaur, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo.

Entrambi arrivano da due semifinali vinte con grande sofferenza dopo una battaglia di oltre due ore. Il greco ha superato solamente al tiebreak del quinto set il russo Andrey Rublev, mentre l’australiano ha sconfitto sempre in cinque set lo spagnolo Jaume Munar. Proprio come nella passata stagione (quando ha vinto il coreano Chung) le Next Gen avranno un vincitore imbattuto, infatti sia Tsitsipas sia De Minaur non hanno ancora subito sconfitte nella manifestazione.

Per l’ellenico si tratterebbe della seconda affermazione stagionale, dopo quella di Stoccolma, dove è diventato il primo greco nella storia a vincere un titolo ATP. Inoltre per Tsitsipas c’è anche una finale raggiunta nel Masters 1000 di Toronto, tutti risultati che lo hanno portato a ricevere dall’ATP il titolo di “Most Improved Player of the Year” (giocatore più migliorato dell’anno).

Crescita esponenziale anche per Alex De Minaur, attualmente numero 31 del mondo dopo aver iniziato l’anno addirittura da numero 208. All’australiano è mancato solo il successo, dopo le finali raggiunte a Sydney e Washington e le Next Gen sono davvero il miglior palcoscenico per la prima affermazione.













Credits: Rena Schild/ Shutterstock