Calendario Next Gen tennis 2018: gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv

Da domani fino al 10 novembre le tanto attese Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21, in programma alla Fiera di Milano, sta per cominciare. Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i due gironi che daranno vita all’evento meneghino. I qualificati all’edizione 2018 delle Next Gen Finals sono Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alex de Minaur(Australia), Frances Tiafoe (USA), Taylor Fritz (USA), Andrey Rublev (Russia), Jaume Munar (Spagna), Hubert Hurkacz (Polonia). Non ci saranno Alexander Zverev (Germania) perché qualificato per le ATP Finals di Londra, e Denis Shapovalov (Canada) per sua rinuncia. In casa Italia toccherà a Liam Caruana rappresentare il Bel Paese dopo essersi imposto nelle qualificazioni, sconfiggendo in finale Raul Brancaccio.

Nella fase round robin, da martedì 6 a giovedì 8 novembre, ogni tennista si scontrerà con gli altri tre del proprio girone. I primi due di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali: il primo del girone A sfida il secondo del girone B, e viceversa. In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, conterano nell’ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti. Tutto l’evento sarà coperto da SuperTennis. Di seguito la programmazione completa:

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

A partire dalle ore 14:00

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [1] vs Jaume MUNAR (ESP) [7]

Taylor FRITZ (USA) [4] vs Andrey RUBLEV (RUS) [5]

Non prime delle ore 19:30

Frances TIAFOE (USA) [3] vs Hubert HURKACZ (POL) [6]

Alex DE MINAUR (AUS) [2] vs [WC] Liam CARUANA (ITA) [8]

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE

Ore 14:00 – due partite

Ore 19:30 – due partite

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE

Ore 14:00 – due partite

Ore 19:30 – due partite

VENERDI’ 9 NOVEMBRE

Ore 19:00 – semifinali

SABATO 10 NOVEMBRE

Ore 19:00 – finali













