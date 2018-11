Motomondiale, GP Valencia 2018: programma, orari e tv delle gare di oggi

Oggi, domenica 18 novembre, assisteremo al GP di Valencia 2018, ultimo round del Motomondiale. Sul tracciato Ricardo Tormo (Spagna) i centauri delle tre classi si esibiranno per centrare il successo nell’atto conclusivo. Nella massima cilindrata Marc Marquez vuol confermarsi il migliore del lotto, dopo essersi laureato per la settima volta in carriera campione del mondo. L’iberico su questa pista si trova particolarmente bene e l’essere andato sempre a podio, da quando gareggia nella MotoGP, dice molto.

Proveranno a contrastarlo le Yamaha e le Ducati. Valentino Rossi va a caccia di conferme dopo l’ottima gara di Sepang (Malesia), con caduta nelle ultime fasi purtroppo. Il “Dottore” vuol chiudere al meglio l’annata per proiettarsi alla prossima nel migliore dei modi. Motivazioni simili anche per Andrea Dovizioso che, spesso in difficoltà su questa pista, vuol verificare le qualità della GP18. Attenzione però alla possibile presenza della pioggia in pista. I centauri, infatti, potrebbero gareggiare con asfalto bagnato e allora i valori potrebbero rimescolarsi.

La domenica del GP di Valencia sarà seguita in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) per cui anche in streaming su SkyGo (per i soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Le gare delle tre classi saranno visibili anche su TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) in diretta e in chiaro.

OA Sport, come ogni altro appuntamento della stagione, vi proporrà le DIRETTE LIVE delle tre gare di Valencia, per non perdersi nemmeno un secondo dell’ultimo giorno del Mondiale 2018!

PROGRAMMA GP VALENCIA 2018

Domenica 18 novembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche su Sky Sport MotoGP:

Gara Moto3 ore 16.15, 20.00

Gara Moto2 ore 16.45

Gara MotoGP ore 17.15, 20.30, 23.15

Show premiazione ore 21.00

Foto: Valerio Origo