LIVE MotoGP, GP Valencia 2018 in DIRETTA: gara bagnata, può succedere di tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Al circuito Ricardo Tormo si conclude la stagione, si correrà sul bagnato e tutti i piloti si daranno battaglia per andare a caccia della vittoria di lusso con cui chiudere l’annata nel migliore modo possibile.

Si preannuncia come sempre grande spettacolo con tanti pretendenti al gradino più alto del podio: Marc Marquez non vuole lasciare nulla al caso e nonostante la dislocazione della spalla sinistra punterà al successo, sul bagnato Valentino Rossi ha fatto capire di poter essere della partita anche se deve recuperare dalla 16^ posizione, Danilo Petrucci si trova sempre alla grande in queste condizioni, Maverick Vinales scatterà dalla pole position mentre Andrea Dovizioso sembra faticare più del dovuto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

La griglia di partenza del GP di Valencia













13.38 Quella di oggi sarà l’ultima gara della carriera per Dani Pedrosa che oggi saluta la MotoGP dopo aver vinto 54 gare.

13.36 Si preannuncia grande battaglia in pista, può succedere davvero di tutto considerando anche le condizioni dell’asfalto.

13.34 A Valencia piove da questa mattina, le gare delle categorie inferiori si sono disputate sul bagnato e così accadrà anche per la MotoGP. Ultimo appuntamento stagionale per i centauri prima della pausa invernali.

13.32 Si corre sul circuito Ricardo Tormo, asfalto bagnato in Spagna. La gara scatterà alle ore 14.00.

