MotoGP, GP Valencia 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Si comincia. Da oggi prenderà il via l’ultimo weekend della stagione 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Valencia andrà in scena l’ultimo spettacolo e i centauri vorranno regalare tante emozioni per chiudere nel modo migliore un’annata molto intensa. Nella classe regina i giochi sono già fatti ma il confronto tra Marc Marquez e il resto del gruppo appassiona.

Marquez, dopo aver ottenuto il titolo mondiale e quello costruttori con la Honda, non è ancora sazio. Lo spagnolo punta alla “Tripla Corona“, ovvero primeggiare anche nella graduatoria riservata ai team. 39 punti sulla Yamaha Factory Racing sono un vantaggio confortante e Marc, su un tracciato che lo ha visto sempre sul podio da quando corre nella classe regina, le chance per vincere ancora ci sono. Le libere del venerdì saranno utili per trovare una giusta messa a punto della moto.

Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, da parte loro, cercheranno di contrastare lo strapotere del n.93 ma soprattutto si attendono risposte importanti dalla pista per ragioni diverse. Il ducatista interpreterà questo weekend come una specie di test, essendo ormai certo del secondo posto nella graduatoria generale. Il Ricardo Tormo è spesso stato un circuito ostico per la Rossa e il “Dovi” vuole rendersi conto di quali saranno gli aspetti positivi e negativi in sella alla GP18. Per quanto riguarda Valentino, reduce dalla caduta di Sepang, la voglia di riscatto c’è e il desiderio è quello di ritrovare una Yamaha competitiva come in Malesia.

La copertura delle prove libere quest’ultimo round sarà garantita da Sky Sport e sarà in diretta in chiaro su TV8 per quanto riguarda le qualifiche e le gare delle tre classi. OASport garantirà come al solito le sue DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdi 16 novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.10-13.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.05-14.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Foto: Valerio Origo