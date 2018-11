Tennis, ATP Finals 2018: il programma e gli orari di oggi (16 novembre). Chi gioca e come vedere le partite in tv

Si conclude la fase a gironi delle ATP Finals di Londa. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra ultima tornata di incontri per il gruppo “Guga Kuerten” che stabilirà gli ultimi due semifinalisti di questo Masters. Novak Djokovic, numero 1 del mondo e con due vittorie all’attivo, se la vedrà contro il croato Marin Cilic (n.6 del ranking) e cercherà di realizzare l’en-plein e concludere in vetta al proprio raggruppamento. Per Cilic l’obiettivo vittoria è d’obbligo per provare a centrare la qualificazione. Lo stesso discorso vale per l’altro match che vedrà contrapporsi l’americano John Isner (n.10 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP), dove ci si giocherà il tutto per tutto.

Di seguito la programma di questo day-6 che sarà coperto in esclusiva da Sky Sport Uno:

IL PROGRAMMA DI OGGI

Venerdì 16 novembre

alle ore 13.00 italiane

(1) Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) c. (3) Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA) – Llodra/Santoro Group

non prima delle ore 15.00

(3) Alexander Zverev (GER) c. (8) John Isner (USA) – Guga Kuerten Group

non prima delle ore 19.00

(5) Mike Bryan/Jack Sock (USA) c. (8) Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Llodra/Santoro Group

non prima delle ore 21.00

(1) Novak Djokovic (SRB) c. (6) Marin Cilic (CRO) – Guga Kuerten Group













