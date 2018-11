LIVE MotoGP, GP Valencia 2018 in DIRETTA: prove libere 1 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo round del Mondiale MotoGP. Sul tracciato iberico intitolato a Ricardo Tormo andrà in scena l’ultima sfida dell’anno tra i migliori centauri del Pianeta, con Marc Marquez che proverà a chiudere in bellezza il Campionato dopo aver conquistato con tre gare d’anticipo il settimo titolo mondiale della carriera (il quinto nella Classe Regina). Si profila l’ennesimo duello tra il fenomeno di Cervera e le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso (secondo nel Mondiale) e Jorge Lorenzo, il quale ha sempre avuto un ottimo feeling con il tracciato valenciano ma è appena tornato dopo un lungo stop dovuto alla brutta caduta della partenza del GP di Aragon. Grande lotta in casa Yamaha tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, che si contenderanno il terzo posto nel Mondiale sino alla bandiera a scacchi, anche se l’obiettivo primario della scuderia di Iwata sarà quello di confermare i progressi tecnici evidenziati nell’ultimo periodo (in particolare con lo spagnolo in Australia e con il Dottore in Malesia).

Si comincia con le prime prove libere che scatteranno alle ore 9.55 con DIRETTA LIVE testuale di OASport, per non perdervi nemmeno un istante dell’ultimo fine settimana del Motomondiale 2018. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.40 Si corre a Valencia, sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, per l’ultimo weekend di gara del Mondiale 2018. Il Mondiale è già stato assegnato a Marc Marquez (giunto al settimo titolo iridato) con tre gare d’anticipo, inoltre Andrea Dovizioso si è garantito la posizione di vice-campione del mondo per il secondo anno consecutivo.

9.35 La prima notizia da registrare riguarda il meteo, infatti nelle ultime ore ha piovuto con grande intensità e la pista al momento è molto bagnata. La sessione si disputerà regolarmente ma potrebbe esserci poca azione in pista.

9.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultima gara della stagione.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il programma delle prove libere

Il programma del weekend

Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Valencia

Foto: Valerio Origo